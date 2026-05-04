Óscar López usa TVE como su cortijo: 36 entrevistas en los 18 meses desde que anunció que sería rival de Ayuso

La batalla electoral por sacar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid se ha trasladado a la televisión pública. Desde que el ministro Óscar López anunciara su candidatura a las próximas elecciones autonómicas, sus apariciones en RTVE se han visto multiplicadas: hasta en 36 ocasiones diferentes en 18 meses ha sido entrevistado en la televisión pública.

López, quien anunció su candidatura el pasado diciembre de 2024, ha aprovechado desde entonces los programas de RTVE para hacer oposición al gobierno autonómico madrileño. El programa Mañaneros 360, ha sido el favorito del ministro, acudiendo hasta en 16 ocasiones al plató de Javier Ruiz. Mientras que otros como Malas Lenguas o La Hora de la 1 de Silvia Intxaurrondo también han contado con la participación del ministro en 6 situaciones diferentes en sendos programas.

En casi todas las intervenciones de Óscar López en estos programas de RTVE el tema principal ha sido su disputa con Isabel Díaz Ayuso por la presidencia de la Comunidad de Madrid a la que ambos optan en mayo del año que viene. Disputa a la que se ha sumado también la ministra de Sanidad, Mónica García, que fue la miembro del Gobierno más entrevistada por la televisión pública el año pasado, llegando hasta las 39 ocasiones.

Más de 300 entrevistas en un año

Los ministros no han sido los únicos miembros del Gobierno que han aparecido en la televisión pública en numerosas ocasiones. En un documento publicado por el gobierno se puede ver que durante todo el 2025 se llevaron a cabo 333 entrevistas a diferentes miembros del gobierno —331 a ministros y 2 a secretarios de Estado— en la televisión pública española.

Si del año entero se descuentan los fines de semana y el periodo de 30 días en verano en los que RTVE se encuentra con menos cargas de trabajo, desde la televisión pública se ha entrevistado más de una vez al día a miembros del gobierno. Esta situación, que sería imposible en cualquier cadena privada —Atresmedia y Mediaset entrevistaron en torno a 70 veces cada una a distintos miembros del gobierno en todo el 2025—, se ha normalizado en la televisión pública.

El número de entrevistas a ministros en RTVE se ha ido acrecentando desde el comienzo de la presidencia de Pedro Sánchez. En el 2019, su primer año de mandato, 180 veces aparecieron miembros de su gobierno en entrevistas de la televisión pública. Desde entonces el número no ha hecho más que acrecentar hasta situarse en las 333 de este año.