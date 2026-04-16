La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia del Juzgado Mercantil 9 y desestima la demanda que RTVE presentó en 2018 contra Assignia Industrial, la empresa que realizó el desamiantado de su sede de Prado del Rey en Madrid. RTVE pedía una indemnización a Assignia de 1,7 millones de euros más intereses, pero la Audiencia Provincial rechaza sus argumentos y le condena además a pagar las costas del proceso.

El caso se inició en febrero de 2018, cuando RTVE demandó a Assignia, a quien había contratado en 2015 para realizar el desamiantado de los estudios de su sede de Prado del Rey, situados en Pozuelo de Alarcón. El proceso derivó en un incidente concursal, puesto que Assignia se declaró en concurso de acreedores en 2017.

RTVE consideró que el contrato no se había cumplido, que el desamiantado no se había hecho correctamente y decidió en 2018 denunciar al adjudicatario y reclamarle 1,72 millones de euros como indemnización.

Sin embargo, en el juicio se aportó un informe de Ecogestión y Auditoría de Seguros que concluyó que el trabajo estaba bien hecho. RTVE aportó otro informe, de SGS Tecnos, que determinó lo contrario. Ambas partes decidieron pedir una tercera opinión, a Ambisalud, que dio la razón a Assignia: el trabajo estaba bien hecho.

El juez de lo mercantil sentenció en 2024 que RTVE no tenía razón y desestimó la demanda. El magistrado destacó que dos de los tres informes de expertos determinaron que Assignia hizo bien su trabajo, y el tercero, el que dio la razón a RTVE, utilizó caudales de mediación diferentes y no se ajustó al método multifibra autorizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo.

Además, la sentencia primera resalta que el único informe pericial sobre los trabajos de desamiantado también concluye que se hizo bien. El argumento de RTVE de que el perito no tenía experiencia suficiente también fue rechazado por el juez.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial desestima el recurso de RTVE y confirma la sentencia del juzgado de primera instancia, rechazando la pretensión de la cadena pública de reclamar 1,72 millones más intereses a Assignia. Tendrá que pagar las costas del proceso -la sentencia es recurrible-.

Mientras, va en aumento la tensión interna en RTVE a cuenta de la encuesta que va a realizar el Consejo de Informativos de la cadena pública entre la plantilla para determinar qué acciones de protesta llevar a cabo por la deriva de programas como Mañaneros, Directo al Grano o Malas Lenguas -externalizados a productoras pese a ser programas informativos-.

El Consejo de Informativos, que se ha convertido en la única oposición interna al presidente, José Pablo López, que tras el decretazo del Gobierno tiene todo el poder, ha denunciado persecución por parte de la cúpula de la cadena, además de torpedear la realización de la encuesta.

La noche del lunes enviaron a la plantilla otra comunicación en la que denunciaban que la dirección de RTVE les había enviado un censo que excluía a 1.100 trabajadores de la cadena. «Esto es inaceptable», decían a la plantilla, además de insistir en que la encuesta se hará el día 24 de abril de todas formas.