La encuesta entre la plantilla de informativos de TVE para decidir qué hacer ante la falta de rigor de programas como Mañaneros y Malas Lenguas será finalmente el 24 de abril, siete meses después de anunciarla debido a que la cúpula de la cadena pública ha torpedeado la realización de esta consulta. De hecho, finalmente la consulta del Consejo de Informativos se hará en urnas de cartón porque la dirección de RTVE no les ha permitido hacerlo telemáticamente.

La consecuencia de esta falta de colaboración de la cúpula de la cadena es que sólo se podrá consultar a una parte de la plantilla, donde los 13 miembros del Consejo de Informativos podrán instalar esas urnas de cartón: Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. El torpedeo de la cúpula de RTVE al Consejo de Informativos ha tenido su premio.

«Ha sido imposible hacerlo con la tecnología del siglo XXI pese a que la dirección ha hecho encuestas de todo tipo, del canal ético, de comedores, de limpieza… de cualquier cosa se puede opinar en esta empresa menos de lo que nos preocupa a los trabajadores», ha explicado en asamblea esta tarde Óscar Nieto, presidente del Consejo de Informativos.

La encuesta, que será el primer paso para decidir qué acciones tomar contra estos programas de actualidad que han sido externalizados a productoras, se hará por tanto en urnas de cartón y no podrán votar todos los periodistas incluidos en el censo -que sí ha facilitado la empresa este mismo jueves-. Será el 24 de abril y ese mismo día se publicará en la intranet el resultado.

El Consejo de Informativos de TVE, que se ha convertido prácticamente en la única oposición al presidente, José Pablo López, ha denunciado que la cúpula de la cadena no ha facilitado la encuesta y ha dado largas a su realización durante siete meses.

Además, el Consejo de Informativos ha criticado que Javier Ruiz, presentador de Mañaneros, utilizara «torticeramente» palabras suyas durante un encuentro con periodistas el martes pasado. «Nos encontramos con la sorpresa de que había uno de El Plural que no estaba convocado porque no había contactado con nosotros en el último año. No queremos acusar a nadie, pero alguien debió grabar la reunión porque un directivo de la cadena y Javier Ruiz usan textualmente manipulando palabras que yo dije», ha señalado el presidente del Consejo de Informativos.

Los miembros del Consejo de Informativos han denunciado un «acoso y derribo» por parte de la Dirección de la cadena pública -han citado al directivo Roberto Lakidain, que fue consejero de RTVE por Podemos la anterior etapa-.