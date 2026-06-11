Todas nuestras abuelas lo tenían en la despensa: ahora un utensilio de cocina «olvidado» se vende por más de 10.000 euros

Los platos y cuencos ignífugos son el utensilio de cocina que se está vendiendo por miles de euros en internet. Concretamente, desde Francia apuntan a que grandes coleccionistas están pagando cantidades que llegan a los 10.000 euros por estos materiales altamente resistentes que se pueden utilizar en el horno o congelador. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el utensilio de cocina que puedes encontrar en casa de tu abuela y que está adquiriendo un gran valor en internet.

El pasado siempre vuelve y en la cocina también. En los últimos tiempos estamos viendo que los grandes coleccionistas están pagando cantidades ingentes de dinero por objetos que en un principio carecen de valor y, para entender esta devoción por lo antiguo, también hay que entender la figura de internet. Hoy en día es comprar el objeto de tus sueños sentado en el salón de tu casa y esto ha abierto la puerta a las grandes subastas que se realizan a diario en internet y que mueven millones de euros.

Uno de los últimos objetos de deseo de los coleccionistas son unos platos y cuencos ignífugos de colores fabricados por la marca estadounidense Pyrex, que se lleva toda una vida poniendo en las cocinas americanas utensilios para la cocción, repostería, ollas y sartenes, tuppers de conservación y piezas de recambio. Muchos años después de sacarlos al mercado, ahora se han puesto de moda unos platos y cuencos ignífugos, que están hechos de cerámica y cuya principal virtud es que son capaces de resistir altas temperaturas.

El utensilio de cocina que está de moda

Linternaute ha sido el que ha puesto en el foco estos platos y cuencos de los años 50 y 60, por lo que ahora se pagan miles de euros. Este medio especializado se ha puesto en contacto con Amanda Keller, creadora de interiores históricos y mobiliario para el hogar en la Fundación Colonial Williamsburg, que ha informado sobre la fama reciente que han adquirido unos coloridos platos y cuencos ignífugos de la marca estadounidense Pyrex.

«Los juegos de Pyrex antiguos valen más de lo que uno podría pensar», ha explicado esta especialista en la materia sobre un material «resistente que se puede usar en el horno, el congelador y el refrigerador». Además, Keller también ha informado sobre los objetos por los que se paga más dinero en páginas especializadas en la venta de productos de segunda mano como eBay. «Los modelos más valiosos son el Pink Daisy de 1956, el Butterprint de 1957 y el Colonial Mist de 1983», cuenta.

Según esta experta en decoración, estos productos están a la venta por un precio que oscila entre los 50 y los 1.400 euros, dependiendo del modelo, las piezas y el estado de conservación. Amanda Keller también informa que el juego completo de la edición First Green Fern, que está compuesto por varios platos, cuencos, tazas y una salsera, se vende en estas casas de subastas por 9.143 euros. Una cantidad que parece que es pecata minuta para los grandes coleccionistas que han puesto el foco en un utensilio de cocina que bien podrías encontrar en la despensa de tu abuela. Así que, viendo el auge de las nuevas tecnologías y la devoción por lo antiguo, es mejor comprobar antes de tirar.