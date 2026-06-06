Los 5 platos murcianos que tienes que probar el Día de la Región de Murcia 2026

El Día de la Región de Murcia es una ocasión perfecta para celebrar la identidad, la cultura y conocer los platos típicos de una tierra rica en tradición mediterránea. Entre huertas fértiles, costa bañada por el Mar Menor y recetas transmitidas de generación en generación, las recetas murcianas son un reflejo de su gente: trabajadora, cercana y orgullosa de sus raíces.

A continuación, vamos a descubrir cinco platos imprescindibles que no pueden faltar en una jornada tan especial, los cuales no sólo alimentan, sino que también conectan con la historia y el alma de Murcia. Desde el famoso zarangollo hasta el caldero del Mar Menor, cada bocado es una auténtica joya culinaria.

Platos típicos de Murcia

#Cartagena #Gastronomía #MarMenor #Arroces #CocinaTradicional #FoodLovers #ComidaConHistoria #SaborDelMar @clotxa El caldero es mucho más que un plato típico de Cartagena; es un pedazo de historia servida en cada cucharada. Un arroz meloso, cocinado con el intenso caldo de pescados de roca del Mar Menor, acompañado de un buen alioli y, por supuesto, un buen pescado a la plancha. Su sabor nos transporta a las cocinas de los pescadores que lo crearon, una receta humilde que con el tiempo se ha convertido en un emblema de la gastronomía cartagenera. En este reel, disfrutamos de un caldero inolvidable con nuestro amigo Sergio, quien nos guió con su conocimiento y pasión por la cocina local. Gracias también a María y Eusebio, dueños de este maravilloso restaurante Varadero, y a su profesional equipo por acogernos y compartir su amor por la tradición. ¡Porque en Cartagena, la comida no solo se saborea, se siente! #CalderoCartagenero #VisitCartagenaSpain @Sergio Nova Ocio @Restaurante Varadero Cartagena ♬ sonido original – CLOTXA

El Día de la Región de Murcia se celebra el 9 de junio y conmemora el aniversario de la promulgación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía en 1982, por lo que es una buena ocasión para conocer los platos típicos de esta comunidad autónoma. El artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece: «La bandera de la Región de Murcia es rectangular y contiene cuatro castillos almenados en oro, en el ángulo superior izquierdo distribuidos de dos en dos, y siete coronas reales en el ángulo inferior derecho, dispuestas en cuatro filas, con uno, tres, dos y un elementos, respectivamente; todo ello sobre fondo rojo carmesí o cartagena».

Caldero del mar Menor

El caldero es un plato tradicional de arroz y pescado originario de la costa de Cartagena y de la zona del Mar Menor. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando los pescadores comenzaron a cocinar en calderos los pescados que no lograban vender en los mercados. Debe su nombre al recipiente en el que se prepara, una olla de fundición conocida como «caldera», que antiguamente se colgaba de una estructura de tres palos para cocinar sobre leña.

En cuanto a la elaboración de este plato, el tipo de pescado que se utiliza suele ser el de roqueo o morralla, que incluye una gran variedad de especies. También son habituales pescados como el mújol, la dorada o la gallina. Los ingredientes básicos son arroz, aceite de oliva, tomates, dientes de ajo, perejil y los distintos tipos de pescado mencionados. Un elemento esencial en su preparación es la ñora, un pimiento con un sabor muy característico.

Zarangollo

El zarangollo es un revuelto de huevo típico de la huerta murciana que se elabora principalmente con calabacín y cebolla, aunque también puede incluir otros ingredientes como patatas o berenjenas. En algunas versiones se le añaden hierbas aromáticas y especias para potenciar su sabor. No se suele considerar un plato principal, sino más bien un acompañamiento de otras comidas o incluso un aperitivo.

Michirones

Consiste en un guiso tradicional cuyo ingrediente principal son las habas, que se cocinan junto con otros productos como chorizo, hueso de jamón, tocino magro, panceta, laurel, ajo, sal y diversas especias. Se trata de los michirones, un plato muy típico de la Región de Murcia que presenta variantes según la zona.

Pastel de carne murciano

Es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía murciana. Se trata de un pastel elaborado con masa de hojaldre que se rellena con una mezcla de carne de ternera, huevo, chorizo, jamón, panceta, pimientos y diversas especias.

Ensalada murciana

Los ingredientes de la ensalada murciana suelen incluir huevos, atún en conserva, cebolleta, aceitunas negras de cuquillo, salsa de tomate, aceite de oliva y sal. No obstante, existen numerosas variantes, ya que, según los gustos de cada persona, algunos ingredientes se pueden sustituir o complementar con otros ingredientes; por ejemplo, es habitual reemplazar el atún por bacalao en algunas versiones de la receta. Se trata de un plato ideal para el verano, por lo que se recomienda prepararlo con antelación y dejarlo reposar unas horas en el frigorífico para que se integren y se asienten los sabores.