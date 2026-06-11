Ni en la nevera ni en la despensa: el truco de los expertos para que las cerezas aguanten frescas y duren más tiempo

En España, la temporada de las cerezas se extiende desde finales de abril hasta mediados o finales de julio, y la máxima producción se concentra entre mayo y junio, la época en que el fruto alcanza su punto ideal de textura y sabor. Según explican los nutricionistas, son varias las razones por las que conviene adquirir esta fruta durante la temporada de recolección. Asimismo, insisten en la importancia de conocer un truco muy efectivo para conservar las cerezas en perfecto estado durante varios días.

En primer lugar, destacan por su mayor valor nutricional. Cuando maduran en el árbol, las cerezas son más ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas; por el contrario, las cosechadas antes de tiempo y que maduran en cámaras no ofrecen los mismos nutrientes. Por otro lado, gracias a la maduración natural, los compuestos aromáticos y los azúcares se desarrollan plenamente, y las cerezas adquieren un sabor delicioso.

El truco definitivo para conservar las cerezas

Las cerezas son una de las frutas más deseadas del verano, pero también una de las más delicadas. Cuando están en su punto óptimo de madurez, ofrecen una textura firme, un sabor dulce y una acidez que resulta muy agradable al paladar. Sin embargo, es habitual que lleguen a casa en perfectas condiciones y, apenas unos días después, algunas estén blandas, arrugadas o incluso con moho.

En muchos casos, el problema no está en la fruta en sí, sino en la forma en que se conserva. Existe un gesto muy sencillo que puede marcar la diferencia antes de guardarlas en la nevera: revisarlas cuidadosamente y retirar las piezas dañadas.

Las cerezas no siempre se encuentran todas en el mismo estado. En una misma bandeja puede haber algunas firmes y brillantes, pero también otras agrietadas, demasiado maduras o con algún golpe. Si se guardan todas juntas sin revisarlas, las cerezas más deterioradas puede acelerar el proceso de descomposición de las demás. Por eso, lo primero que conviene hacer al llegar a casa es extenderlas con cuidado y examinarlas una por una.

Este paso es importante porque la humedad y los jugos que desprende una cereza dañada pueden afectar rápidamente a las demás. Otro error frecuente es lavarlas nada más llegar a casa. Aunque parezca una buena idea, guardar las cerezas húmedas favorece la aparición de moho y acelera su deterioro. Lo más aconsejable es lavarlas justo antes de consumirlas.

Una vez revisadas, es recomendable guardarlas en la nevera dentro de un recipiente amplio, procurando que no queden muy amontonadas. Colocar una hoja de papel de cocina en la base puede ayudar a absorber el exceso de humedad. Es importante no cerrar el recipiente del todo porque favorecería la condensación; lo ideal es proteger la fruta sin impedir la circulación del aire.

La presencia del tallo también influye en su conservación. Siempre que sea posible, es mejor mantener las cerezas con el rabito, ya que ayuda a conservar mejor cada pieza y evita la pérdida de jugos por la zona donde se arrancó. Además, conviene no almacenarlas junto a frutas que producen grandes cantidades de etileno, como los plátanos o los melocotones, ya que este gas acelera el proceso de maduración.

Guía de compra

Las cerezas pueden presentar diferentes características según la variedad: colores que van del rosado al rojo intenso, tamaños grandes o pequeños, y con o sin pedúnculo. Para seleccionar ejemplares de buena calidad, conviene observar que la piel sea lisa, firme y brillante, sin manchas, grietas ni señales de deterioro. También es recomendable evitar aquellas que presenten zonas blandas o arrugas en la superficie, ya que estos signos suelen indicar una pérdida de frescura.

También suele ser recomendable elegir cerezas que conserven el pedúnculo, ya que este puede ser un indicador de frescura. En general, los tallos deben presentar un aspecto verde, firme y bien adherido al fruto. Asimismo, es aconsejable comprobar que la zona de unión entre el pedúnculo y la cereza esté limpia y libre de moho. Otra característica a tener en cuenta es la forma del fruto, que debe ser uniforme.

La Fundación Española de Nutrición (FEN) señala que «la cereza es rica en hidratos de carbono, principalmente azúcares simples como fructosa, glucosa y sacarosa, si bien su valor calórico es moderado respecto al de otras frutas. Aporta cantidades considerables de fibra, que mejora el tránsito intestinal. En lo que se refiere a su contenido en vitaminas, están presentes vitamina C, tiamina, folatos y provitamina A. Tiene cantidades importantes de potasio y, en menor proporción, magnesio, hierro, fósforo y calcio, este último de peor aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral. En su composición cabe destacar la presencia de compuestos bioactivos como las antocianinas (localizadas en la porción carnosa de la fruta), monoterpenos, concretamente alcohol perílico, y flavonoides (ácido elágico)».