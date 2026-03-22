Al Consejo de Informativos de TVE se le ha acabado la paciencia… seis meses después. Medio año después de anunciar públicamente que iba a hacer una consulta entre la plantilla de informativos de TVE para decidir, entre todos, qué acciones llevar a cabo para protestar por los excesos de programas como Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, y Mañaneros, de Javier Ruiz, ahora el Consejo de Informativos ha comunicado internamente que está dispuesto a poner «cajas de cartón» en la redacción para realizar la encuesta si la Dirección de RTVE sigue «obstruyendo» la realización de dicha encuesta.

El Consejo de Informativos, que se ha convertido en la práctica en la única oposición a la cúpula de RTVE tras el decretazo de Pedro Sánchez que dio todo el poder a su presidente, José Pablo López, ha sido muy duro con estos programas, a los que acusa de estar escorados a favor del Gobierno y de minar, por tanto, la credibilidad de todos los informativos de la cadena pública. Se trata, además, de programas externalizados a productoras ajenas a TVE.

Ante esta situación, el Consejo de Informativos anunció el pasado octubre la realización de una encuesta entre la plantilla de informativos de TVE para decidir entre todos qué acciones de protesta llevar a cabo, sin descartar ninguna.

Pero la cúpula de RTVE no quiere que se realice la encuesta ni en pintura, para evitar protestas contra Malas Lenguas, Mañaneros o Directo al grano, otro programa de actualidad informativa que está en entredicho por sus opiniones favorables al Gobierno.

Por eso, desde el principio ha torpedeado la realización de esta encuesta. Primero amenazó al Consejo de Informativos con multas de hasta 20 millones por saltarse la protección de datos, luego tardando hasta cuatro meses para cederles el censo de los trabajadores de informativos, los que tienen que votar.

Ahora, seis meses después, el Consejo de Informativos parece dispuesto a hacer esta votación interna, aunque desde la cúpula no se les facilite la infraestructura. Según han comunicado a la plantilla, esta semana han tenido una nueva reunión con la Dirección pero «no hay muchos avances». «Esperamos recibir la información de protección de datos que se ajuste a los supuestos problemas del sistema corporativo, Microsoft Forms, y poder concretar la encuesta de forma telemática», señalan.

«De todas formas, no vamos a seguir esperando, si después de la Semana Santa seguimos sin avances, en vez de usar sistemas del siglo XXI, lamentablemente nos veremos obligados, por la obstrucción de la Dirección, a volver al siglo XX poniendo mesas con cajas de cartón y un buzón por email para recoger vuestras encuestas en todos los centros de trabajo. Tendremos vuestra opinión, de una manera u otra», aseguran en la nota interna seis meses después.

La realización de la encuesta para decidir las protestas a llevar a cabo por inundar la programación de la cadena pública con programas externos que defienden las tesis del Gobierno está todavía por ver. Porque la cúpula de RTVE está claramente en contra y ha elevado el enfrentamiento con el Consejo de Informativos.

El consejo de RTVE aprobó un contra informe al publicado por el Consejo de Informativos sobre el sesgo de los programas a favor del Gobierno. Le acusó de dañar la imagen de la cadena pública y exigió una rectificación. Ahora el Consejo de Informativos está preparando la respuesta a ese contra informe.