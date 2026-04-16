El amianto, caballo de batalla durante años en los estudios de RTVE

El amianto fue un verdadero quebradero de cabeza para RTVE durante años. Utilizado como aislante acústico, su exposición a fibras cancerígenas obligó a la cadena pública a cerrar durante años varios estudios de RTVE en su sede de Prado del Rey, en Pozuelo de Alarcón. Incluso fue motivo de guerra judicial entre la familia del presentador José María Iñigo y RTVE. Finalmente, el Tribunal Supremo determinó que el amianto no fue la causa de la muerte de Iñigo.

Los estudios de Prado del Rey fueron fundados en 1964 como uno de los más grandes de Europa. El Estudio 1 era el mayor, y después vinieron el Estudio 2 y el 3.

Estos estudios se recubrieron de amianto para aislarlos acústicamente. Pero el problema es que es un agente que puede provocar cáncer de pulmón si se está mucho tiempo expuesto a él. En España y en Europa se fue prohibiendo su uso escalonadamente a partir del año 2002.

El amianto ha sido un problema para la cadena pública, que desde ese año sometió a sus estudios a una limpieza absoluta del amianto.

Poco a poco se hizo una limpieza de todos los estudios. En 2015 se cerró el Estudio 1, mítico plató de TVE de 1.200 metros cuadrados, para una exhaustiva limpieza. Estuvo tres años cerrado y volvió a abrirse en 2018.

La limpieza de ese Estudio 1, y el del 2 y el 3, se encomendó a Assignia y es el origen de la demanda que ha perdido RTVE de momento en primera y segunda instancia. En febrero de 2018, la cadena pública consideró que el trabajo no estaba bien hecho y presentó una demanda en la que reclamaba 1,72 millones de euros a Assignia.

Los jueces han dado la razón a la empresa adjudicataria al presentarse en el juicio dos informes -de Ecogestión y de Auditoría de Seguros- que determinan que el amianto se retiró satisfactoriamente, mientras que sólo el informe presentado por RTVE decía lo contrario -de SGS-.