Un albañil que dice en voz alta lo que nadie quiere reconocer: «Es un oficio muy bien pagado pero todos prefieren una silla y aire acondicionado»

El sector de la construcción calcula que será necesario incorporar a cerca de 700.000 albañiles para poder afrontar el déficit estructura de vivienda que sufre España y cumplir además con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según advierte la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). A esta escasez de trabajadores se suma además otro problema que preocupa al sector: el envejecimiento de la plantilla. Desde 2019 ha crecido el peso de los empleados mayores de 45 años dentro de la construcción; actualmente, más del 55% de los ocupados supera esa edad. En este contexto, Santiago Carpintero, conocido como «el albañil del TikTok», durante su participación en el pódcast «Sector Oficios», confesó: «El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción».

El joven no se refiere exclusivamente a la albañilería, sino también a otros oficios vinculados al sector de la construcción, como la fontanería, la electricidad, la pintura o la carpintería. En algunas zonas de España, esta situación ya es una realidad palpable, ya que un albañil, un fontanero, un pintor o un electricista es una tarea muy complicada que se alarga durante semanas e incluso meses. Al mismo tiempo, los precios de estos servicios han aumentado significativamente en los últimos años.

Un albañil alerta de lo que va a ocurrir en los próximos años

Hijo de albañil, este joven aprendió de su padre el valor del esfuerzo y la pasión por la construcción: «desde pequeño iba con mi padre; más que ayudar, estorbaba un poco, pero me encantaba». Más tarde cursó un grado medio de telecomunicaciones, aunque al finalizar reconoció ante su familia que su verdadera vocación estaba en la obra.

En una entrevista con La Vanguardia, Santiago Carpintero tiene claro por qué la gente joven no quiere dedicarse a este oficio: «Ahora todo el mundo quiere estudiar y tener un trabajo cómodo. No quieren ensuciarse las manos. Aunque se paga bien, prefieren estar en una oficina con aire acondicionado. El día de mañana va a hacer mucha falta mano de obra, y no la vamos a tener. No sé quién va a seguir construyendo las casas: no se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial. Siempre hará falta gente que las construya con sus propias manos. Es un oficio para toda la vida».

Respecto al salario, asegura que está bien pagado: «un oficial puede tener una buena nómina y, además, sentir la satisfacción de ver lo que ha hecho con sus propias manos. En el futuro la construcción se va a valorar todavía más, porque cada vez hay menos gente que se dedique a esto. Un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, y un oficial entre 1.800 y 2.000». Sin embargo, también reconoce que lo más duro es el calor del verano: «a las tres de la tarde no hay un alma en la calle y nosotros seguimos ahí».

Finalmente, sobre lo que más le gusta de ser albañil, reconoce que se siente muy bien tratando con los clientes y ganándose su confianza: «es muy satisfactorio cuando terminas una obra desde cero y le entregas las llaves al cliente sabiendo que lo has hecho tú con tus propias manos».

Escasez de mano de obra

Las principales ocupaciones del sector de la construcción reflejan un incremento progresivo de la edad media de la fuerza laboral, según el informe «La escasez de mano de obra en el sector de la construcción» elaborado por BBVA Research. Aunque en el caso de los albañiles la edad media en 2024 ha registrado un ligero descenso respecto a 2022, todavía el 65 % supera los 45 años, lo que supone 10 puntos porcentuales más que la media del propio sector y 15 puntos por encima del resto de actividades económicas.

Los peones de obra siguen mostrando una tendencia clara al envejecimiento, mientras que entre los electricistas se observa un aumento del peso de los profesionales situados en la franja de 30 a 44 años. En el caso de los fontaneros, el 52 % tiene más de 45 años en 2024, lo que representa 31 puntos más que en 2007. Por su parte, entre los pintores, el 43 % supera los 45 años, un incremento de 14 puntos respecto a 2007, aunque también se aprecia un aumento del grupo de 30 a 44 años en comparación con 2022.

«En España, la proporción de trabajadores de la construcción con baja cualificación continúa situándose por encima de la media europea. Además, el nivel formativo del sector apenas ha experimentado cambios relevantes en los últimos años, mientras que el porcentaje de empleados con estudios superiores sigue estando claramente por debajo del registrado en otros países del entorno europeo. Esta carencia de formación es señalada como uno de los factores que podrían explicar la reducida productividad que arrastra el sector de la construcción en España», alerta el informe.