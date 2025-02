Un experto advierte: no pongas esto en tu currículum si estás buscando trabajo

A lo largo de los años, el mercado laboral ha experimentado transformaciones significativas. Y, con ello, la forma en que nos presentamos ante los reclutadores también ha cambiado. El currículum vitae, esa herramienta clave para conseguir un empleo, no escapa a esta realidad. Lo que antes se consideraba esencial ahora puede hacer que tu perfil se vea desactualizado o incluso poco profesional.

La competencia es feroz y un currículum bien estructurado se convierte en tu carta de presentación. Es crucial saber qué información incluir y, aún más importante, qué eliminar para evitar caer en errores comunes. Lo más importante es que el CV sea una representación precisa de las habilidades, experiencia y logros, y que esté adaptado al puesto al que aspiras.

Lo que no debes poner en el currículum

Uno de los cambios más significativos en la forma de redactar un currículum está relacionado con la dirección completa. Si bien en el pasado era habitual incluirla, hoy en día esto no aporta nada relevante para los reclutadores. De hecho, puede ser un detalle innecesario. El objetivo principal del currículum es resaltar tus habilidades, experiencia y formación, no proporcionar información personal que no sea necesaria. Los empleadores sólo necesitan saber en qué ciudad resides, no tu dirección exacta.

Asimismo, es habitual encontrar currículums llenos de adjetivos como «buena presencia», «buena persona» o «trabajador». Sin embargo, este tipo de descripciones son completamente innecesarias. Aunque pueden parecer una forma de transmitir tu personalidad, no dicen nada específico sobre tus capacidades y competencias profesionales. En lugar de utilizar adjetivos vagos, es mucho más efectivo resaltar habilidades concretas que muestren tu valor en el puesto.

Por ejemplo, en vez de decir que tienes «buena presencia», destaca características como «habilidad para comunicarme de manera efectiva con equipos multidisciplinarios» o «capacidad para liderar proyectos y generar resultados medibles». Los reclutadores buscan datos tangibles, habilidades técnicas y ejemplos específicos de cómo puedes contribuir al éxito de la empresa.

Por último, en la actualidad, las habilidades básicas ya no tienen valor en un currículum. Si mencionas que sabes usar programas como Word, Excel o que puedes enviar correos electrónicos, es probable que el reclutador ni siquiera lo considere. Éstas son competencias que se dan por sentadas y se esperan de todos los candidatos.

Lo que realmente importa son las competencias digitales más avanzadas. Por ejemplo, si tienes experiencia trabajando con herramientas de gestión de proyectos como Trello, Asana o Monday, eso sí que puede diferenciarte. Las certificaciones digitales también son un excelente complemento para tu currículum, ya que demuestran que estás al día con las últimas tendencias tecnológicas y que sabes cómo aplicar herramientas y plataformas digitales a tu trabajo.

Otras recomendaciones

Un currículum debe centrarse en lo más relevante para el puesto de trabajo. Esto significa que si tienes experiencia en empleos que no están relacionados con el sector en la que estás buscando empleo, lo mejor es omitirlos o resumirlos brevemente. Los reclutadores sólo se interesan en aquellos trabajos que te han permitido desarrollar habilidades útiles y transferibles para el puesto en cuestión.

Las plantillas de currículum son una excelente herramienta para dar formato al documento, pero muchas personas las utilizan sin personalizarlas lo suficiente. Un CV que sigue una plantilla demasiado genérica puede parecer impersonal y carecer de originalidad. Es importante que tu currículum refleje tu personalidad y estilo profesional, por lo que debes adaptar cualquier plantilla que utilices a tus necesidades específicas.

Es fácil caer en la tentación de incluir logros personales o actividades extracurriculares que, aunque son interesantes, no aportan valor real al puesto de trabajo. Por ejemplo, si mencionas que eres un gran deportista o que participas en una ONG, es importante asegurarte de que esto esté relacionado con las competencias requeridas para el puesto. Si no tiene una conexión clara con el trabajo al que aspiras, es mejor dejarlo fuera del currículum.

A menudo, en las descripciones de empleo anteriores, encontramos frases como «responsable de» o «encargado de». Aunque estas expresiones son correctas, son demasiado comunes y no aportan información relevante. Es mucho más efectivo usar verbos de acción que muestren los logros y resultados que obtuviste en cada puesto.

Por ejemplo, en lugar de escribir «responsable de gestionar equipos», puedes decir «lideré un equipo de 10 personas, logrando un aumento del 15% en la productividad en seis meses». Este tipo de detalle muestra claramente cómo tu trabajo contribuyó a sus objetivos. Los reclutadores quieren conocer cómo has hecho una diferencia en los trabajos anteriores, no sólo las tareas que realizaste.

En resumen, para destacar en un proceso de selección, es fundamental que tu currículum esté actualizado y enfocado en lo más relevante. Elimina detalles innecesarios, como la dirección completa o habilidades básicas, y evita descripciones vagas. ¡Haz que tu currículum hable por ti!