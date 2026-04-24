La dirección de RTVE ha tratado de torpedear hasta el último minuto la encuesta que va a realizar este viernes el Consejo de Informativos de TVE en algunas sedes de la cadena pública para consensuar qué acciones de protesta llevar a cabo por la deriva de programas de información externalizados a productoras que están dañando la credibilidad de RTVE por su sesgo político a favor del Gobierno, como es el caso de Malas Lenguas o Mañaneros.

Así lo lleva denunciando el Consejo de Informativos desde hace meses. Y esa es la razón por la que, desde hace siete meses, está intentando realizar una encuesta interna entre la plantilla para pulsar todas las opciones de protesta posibles, sin descartar la huelga ni ninguna otra.

Finalmente, el Consejo de Informativos, que se ha convertido en la única oposición interna al todopoderoso presidente de RTVE, José Pablo López, tras el decretazo del Gobierno en 2024, hará la encuesta este viernes pero no podrá hacerla en todos los centros de la cadena pública, sólo donde haya algún miembro de los 13 que componen este órgano.

La encuesta, que se hará en urnas de cartón por la falta de colaboración de la dirección de RTVE, se hará en Torrespaña y Prado del Rey en Madrid, Sant Cugat en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. Será entre las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche en algunos centros. «Lamentablemente la Dirección no ha hecho posible hacer una encuesta telemática ni nos facilita trasladarnos a otros Centros de trabajo, por lo que no podremos recoger vuestras opiniones de forma presencial», ha explicado el Consejo en una nota interna a la plantilla.

Pero, además de no colaborar con el Consejo durante siete meses, desde que anunciaron la intención de hacer esta encuesta, la dirección de RTVE ha tratado hasta el último segundo de que no se haga la encuesta. El pasado domingo, la cadena pública lanzó un comunicado interno en el que advertía que «el censo es un elemento imprescindible e incuestionable».

«Un proceso democrático exige certezas, y los tiempos no pueden condicionar ni comprometer un elemento tan estructural como es la definición de quien tiene derecho a voto», señala la dirección de la cadena. Por eso, anuncia que ha propuesto crear un grupo de trabajo que incluya a dirección, sindicatos y consejo de informativos para hacer un censo.

«Que después de siete meses la dirección de la cadena proponga crear un grupo de trabajo para hacer un censo sólo obedece a dar una patada para adelante y retardar la encuesta, que no se haga. No la quieren, la han tratado de evitar por todos los medios y no han podido», explican fuentes internas.

Pero, además de este comunicado del domingo, este jueves la dirección de RTVE ha anunciado en otra nota interna que va a empezar a internalizar programas magazine, donde ellos enmarcan espacios como Malas Lenguas, Mañaneros o Directo al grano -el Consejo de Informativos los considera programas informativos-.

A unas horas de que se vote sobre la externalización de los programas de Jesús Cintora y Javier Ruiz, la dirección de RTVE anuncia que va a empezar a internalizar programas que ahora están externalizados y son coproducciones. «El primero estará internalizado antes del 1 de julio», anuncia.

Fuentes internas señalan que ese primer programa será Aquí la Tierra, y no ninguno de los que está en cuestión por el Consejo de Informativos. «Es otra maniobra para condicionar la encuesta de este viernes. Anuncia eso pero sin decir qué programas para que piensen que serán Mañaneros o Malas lenguas. Pero nada más lejos de la realidad», advierten fuentes críticas internas.