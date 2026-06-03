De administradora en Perú a limpiadora en España: dejó su carrera por el sector de la limpieza y no se arrepiente

Marita es una ciudadana peruana que actualmente trabaja en Madrid como empleada de limpieza desde hace cuatro años. La decisión de emigrar desde su país natal hasta España estuvo motivada por la búsqueda de unas mejores condiciones, según afirma.

En Perú, ella había completado los estudios en el Grado de Administración de Empresas en Negocios Internacionales. Llegó a España con la premisa de unas mejores condiciones de trabajo, ya que en su país natal no gozaba de oportunidades suficientes para ejercer en lo suyo.

Mejores condiciones en España

No solo el caso de Marita; son varios los testimonios de personas inmigrantes que relatan tener unas condiciones de trabajo «mejores» y «más seguras» que las que tenían en sus países de origen. El denominador común entre los testimonios es la seguridad.

Algunos de estos empleos gozan de una retribución monetaria baja, debido a la escasa formación exigida para su labor. Sin embargo, a pesar de que los sueldos tienden a la baja, relatan tener una «mejor calidad de vida que en mi país», dado que aquí «las condiciones de trabajo son más seguras y de una calidad superior».

No hay razones para arrepentirse

Las valoraciones entre los inmigrantes, después de venir a España, son positivas. Aunque no se ejerza de lo que a priori se ha estado formando, aseguran que «no hay razones para arrepentirse de la decisión tomada».

Socialmente, tenemos la mala costumbre de pensar que todas las personas inmigrantes están incómodas con su situación, pero la realidad es que, una vez llegan aquí, su calidad de vida mejora al aclimatarse al estado de bienestar de España.

Unos países con condiciones de trabajo muy precarias, donde los índices de pobreza superan ampliamente a los de España. Es por ello que muchos de estos inmigrantes, algunos de forma ilegal, buscan llegar a España como un recurso donde mejorar su vida, y una de las salidas para ello son los empleos domésticos.