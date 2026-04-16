Miedo entre los empleados de hogar: la trampa del «documento liberatorio» que te deja sin indemnización tras un despido

El caso ha generado preocupación entre muchos empleados del hogar, ya que lo que a simple vista parecía un trámite más después de un despido puede acabar teniendo consecuencias importantes si no se revisa bien. Firmar un documento sin prestar atención a lo que incluye puede cerrar la puerta a reclamar más adelante.

Porque no todo lo que se firma en ese momento es tan sencillo como parece. En algunos casos, esos papeles incluyen fórmulas legales que implican renunciar a cualquier reclamación futura, incluso cuando el despido podría tener recorrido o generar dudas. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha vuelto a poner este asunto sobre la mesa. Y lo hace con un mensaje bastante claro y es que lo que se firma tiene consecuencias, y en algunos casos, son definitivas.

Miedo entre los empleados de hogar: la trampa del «documento liberatorio»

Cuando se produce un despido, es habitual que el trabajador firme el finiquito. En ese documento se recogen cantidades pendientes, como salarios, vacaciones no disfrutadas o la indemnización correspondiente. Hasta ahí, todo entra dentro de lo normal, pero el problema aparece cuando ese mismo documento incluye una cláusula en la que el trabajador declara que no tiene nada más que reclamar. Es una fórmula bastante habitual, pero no siempre se entiende bien lo que implica.

En la práctica, supone dar por cerrada completamente la relación laboral. De este modo, no sólo se acepta el dinero recibido, sino que también se renuncia a reclamar cualquier otra cantidad o a impugnar el despido en el futuro. Y puede ser un problema ya que si se firma con prisa, sin fijarse bien o sin asesoramiento puede generarse un riesgo real.

Un despido justo después de una baja médica

El caso que ha analizado el tribunal parte de una situación bastante concreta, pero que no es tan excepcional como podría parecer. Una empleada del hogar trabajaba desde febrero de 2023 con un salario mensual de 1.323 euros.

Estuvo de baja médica durante varios meses, desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2025. Tras recibir el alta el 5 de marzo, volvió a su puesto con normalidad. Sin embargo, al día siguiente, el empleador le comunicó su despido por causas objetivas. La explicación que dio el empleador estaba relacionada con un cambio en la situación familiar. Según se acreditó, uno de sus hijos se había prejubilado y podía asumir los cuidados, y además otra hija tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta. Es decir, el argumento era que ya no necesitaba el servicio doméstico.

Días después, el 24 de marzo, la trabajadora firmó el finiquito. La cantidad ascendía a 2.363,84 euros brutos, incluyendo indemnización y falta de preaviso. En ese mismo documento aparecía la cláusula clave: la relación laboral quedaba totalmente liquidada y no tenía nada más que reclamar por ningún concepto, por lo que ahí es donde se encontraba el punto decisivo del caso.

Intentó reclamar, pero el documento pesó más

Tiempo después, la trabajadora decidió dar el paso y reclamar. Consideraba que el despido no era correcto, sobre todo por el momento en el que se había producido, justo tras una baja médica prolongada ya que entendía que podía haberse vulnerado su derecho a la indemnidad y solicitó que el despido fuera declarado nulo o, al menos, improcedente. Sin embargo, su demanda fue rechazada en primera instancia por el juzgado. Aun así, decidió recurrir y llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El tribunal analizó el documento firmado por la trabajadora y llegó a una conclusión bastante directa: había aceptado voluntariamente un finiquito con efectos liberatorios. Eso significa que había dado por cerrada la relación laboral sin dejar margen para reclamaciones posteriores.

Además, el tribunal señaló que en su recurso no había impugnado la validez de ese documento. Es decir, no cuestionó si lo había firmado en condiciones adecuadas o si existía algún tipo de vicio en el consentimiento. Al no hacerlo, el tribunal entendió que no podía reclamar ahora por el despido. A esto se sumaba otro elemento: la indemnización había sido calculada correctamente en función de su salario y antigüedad.

Por qué este tipo de casos preocupa en el empleo doméstico

Este tipo de situaciones está generando inquietud, especialmente en el ámbito del empleo doméstico. Es un sector donde muchas veces los trámites se hacen de forma más directa, sin intermediarios y, en muchos casos, sin asesoramiento legal. Eso hace que decisiones importantes, como firmar un finiquito, se tomen sin tener toda la información sobre sus consecuencias.

Además, no es raro que estos documentos se firmen en momentos de presión o con la intención de cerrar rápido la relación laboral. Y en ese contexto, es fácil pasar por alto una cláusula que luego resulta clave.

Por eso, cada vez más expertos insisten en la necesidad de revisar con calma cualquier documento antes de firmarlo, especialmente cuando incluye frases como «no tener nada más que reclamar» o «relación totalmente extinguida».

Qué conviene hacer antes de firmar un finiquito

Aunque cada caso es distinto, hay algunas recomendaciones básicas que pueden evitar problemas como este. La primera, y más importante, es leer con detenimiento todo el documento, no solo la cantidad económica.También es recomendable pedir una copia antes de firmar y, si hay dudas, consultar con un profesional. En muchos casos, una simple revisión puede cambiar completamente la situación. Otra opción es firmar indicando «no conforme», algo que permite cobrar las cantidades sin renunciar a posibles reclamaciones posteriores.