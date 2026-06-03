Del oro a la plata y de las perlas a los diseños escultóricos: la guía definitiva para acertar con los ‘ear cuffs’

Los ear cuffs son la joya que ha conseguido algo poco habitual en el universo de las tendencias: conquistar a las amantes del minimalismo y a las que no salen de casa sin una dosis extra de accesorios. Este pequeño complemento, que se coloca en diferentes zonas de la oreja sin necesidad de perforaciones, se ha convertido en el gran protagonista de la primavera-verano 2026. Lo hemos visto en pasarelas, en los looks de street style de las semanas de la moda y en las redes sociales de las expertas mejor vestidas del momento. Esculturales, dorados, con perlas, en plata o en versiones maximalistas, los ear cuffs son capaces de transformar incluso el estilismo más sencillo. Y no sólo eso: también se adaptan a la colorimetría personal, a las tendencias actuales y a una forma mucho más libre y creativa de entender la joyería.

El accesorio que ha revolucionado la forma de llevar pendientes

Durante años, las joyas siguieron la misma fórmula: pendientes discretos para el día y piezas más llamativas para la noche. Sin embargo, la moda actual busca algo diferente. La personalidad se ha convertido en la nueva tendencia y los accesorios son la herramienta perfecta para expresarla.

Los ear cuffs encajan perfectamente en esta filosofía. Se colocan abrazando la oreja y permiten jugar con diferentes posiciones, tamaños y acabados sin necesidad de realizar perforaciones adicionales. Esa facilidad de uso es precisamente una de las razones que explican su éxito. Según diferentes análisis de tendencias en joyería, el concepto de la oreja como lienzo domina el panorama de accesorios de 2026, impulsando el auge de los ear cuffs y de las composiciones personalizadas.

Además, aportan un efecto muy visual. Basta añadir uno a un look compuesto por una camisa blanca y unos vaqueros para conseguir un resultado mucho más sofisticado. Funcionan como un pequeño gesto de estilo que cambia completamente la percepción de un conjunto.

Por qué los llevan todas las expertas de moda

Si hay algo que caracteriza a las tendencias actuales es su capacidad para combinar estética y funcionalidad. Los ear cuffs cumplen ambas condiciones.

Por un lado, aportan un aire contemporáneo y ligeramente rebelde que encaja con la estética dominante de la temporada. Después de varios años marcados por el llamado quiet luxury y las joyas apenas visibles, la moda vuelve a apostar por accesorios con más presencia y personalidad. Los pendientes vuelven a ocupar un lugar central dentro del estilismo y los ear cuffs son uno de sus máximos representantes.

Por otro lado, son cómodos, ligeros y extremadamente versátiles. Las insiders de moda los combinan con trajes masculinos, vestidos románticos, prendas deportivas o conjuntos de inspiración bohemia. No existe prácticamente ningún estilo con el que no funcionen.

Las versiones más buscadas esta temporada son las de acabado escultórico, aquellas que parecen pequeñas obras de arte metálicas rodeando la oreja. También triunfan los diseños con perlas, una tendencia que mezcla la sofisticación clásica con una estética mucho más actual.

Cómo llevarlos según tu estilo

La gran ventaja de los ear cuffs es que admiten infinitas interpretaciones.

Las amantes del minimalismo pueden apostar por modelos finos en oro o plata, colocados en la parte superior de la oreja. El resultado es elegante, discreto y perfecto para el día a día.

Quienes prefieren un estilo más atrevido pueden crear un efecto ear stack, mezclando varios pendientes y distintos ear cuffs en una misma oreja. Esta tendencia, muy presente en redes sociales y en el street style internacional, busca construir composiciones únicas y personales.

También es posible llevar un único ear cuff como pieza protagonista. De hecho, muchas estilistas recomiendan esta opción cuando se trata de diseños escultóricos o de gran tamaño, ya que permite que la joya destaque sin competir con otros accesorios.

Los recogidos pulidos, los moños bajos y las coletas altas son sus mejores aliados. Al dejar la oreja completamente visible, permiten que la pieza se convierta en el foco de atención del look.