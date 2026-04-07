Javier Ruiz a Villarejo: «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar te aviso»

Javier Ruiz se puso nervioso cuando este lunes en Mañaneros, el magacín matinal de TVE, después de que el ex comisario José Manuel Villarejo asegurara a la salida de la primera sesión del juicio de la trama Kitchen que habían sido «buenos amigos». El presentador, visiblemente alterado, llegó a llamar «embustero» a Villarejo en directo y negó con vehemencia haber mantenido ningún tipo de relación con él. Pero OKDIARIO ha tenido acceso a un audio que deja como un mentiroso al periodista estrella de la TVE sanchista.

En la grabación, hecha cuando Ruiz dirigía Las Mañanas de Cuatro, no sólo trata a Villarejo con una familiaridad que desmonta su versión, sino que le ofrece expresamente coordinar la publicación de informaciones. «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso», le dice el presentador al ex comisario en un tono distendido y de absoluta confianza. La frase no admite interpretación: Ruiz actuaba como interlocutor de Villarejo para gestionar qué noticias sobre él se publicaban y cuándo.

La conversación incluye además un intercambio de bromas sobre Antonio García Ferreras, director de Al Rojo Vivo en La Sexta, con quien Ruiz arrastraba una pésima relación desde su salida de la cadena SER y con quien competía en la misma franja horaria. Cuando Villarejo le pregunta cómo consigue llevar el ritmo del programa, Ruiz responde sin cortarse: «Porque tengo a Ferreras en frente que es más hijo de puta que yo». El ex comisario celebra la ocurrencia entre risas. «O corro yo o corre él», contesta Ruiz entre más carcajadas.

El tono de la grabación no es el de dos personas que se han cruzado por teléfono una vez, como sostuvo Ruiz este lunes sino el de dos interlocutores habituales que se permiten ese nivel de confianza y que dan por hecho que habrá más contactos. La despedida lo confirma: «Hablamos el lunes».

José Manuel Villarejo: «Bueno, que no te doy más la lata».

Javier Ruiz: “No, no me das la lata. Hablemos el lunes, si quieres tanteamos, y si hay alguna novedad esta semana o alguna cosa que vayamos a sacar…”

Villarejo: «Perfecto, te lo agradezco. Oye, solamente una pregunta, macho. ¿Cómo consigues ir tan rápido cuando haces el programa?»

Ruiz: «Porque tengo a Ferreras enfrente que es más hijo de puta que yo». (Risas)

Villarejo: «Ah, porque tienes al Ferreras que es más hijo de puta que tú”.

Ruiz: (Risas)

Villarejo: «Antonio es un buen tipo… Yo lo poco que le conozco me parece un buen tipo … No sé la opinión que tú tienes de él… Pero tú eres muy rápido, macho… Me cuesta trabajo seguirte… Debe ser que con la edad, macho, ya no pillo…»

Ruiz: (Risas) «No, no, que va, que va…» (Risas)

Villarejo: «Pero digo cómo puedes encardinar tantas frases y tal y cual porque claro son todos flash mensajes que hay que ir con un puto pillamoscas de esos, caza mariposas, macho…»

Ruiz: «Eso digo yo… O corro yo o corre él…»

Esta mañana, cuando Villarejo recibió a través de una periodista la negativa pública de Ruiz a la salida de la Audiencia Nacional, respondió con sorna: «Qué mala memoria tiene el Javierito, eh. Estaba preocupado porque le hacía la competencia a Ferreras a la misma hora. Y me decía: ‘¿Cómo le das tanta información a Ferreras y a mí me tienes seco?’».

Ruiz, sin dejar terminar al ex comisario, le cortó desde el plató: «Absolutamente falso, miente Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja». El audio que publica hoy OKDIARIO prueba que el comisario tenía toda la razón y que Ruiz mentía.