Toda la impostada firmeza con la que Javier Ruiz trató de desmentir al comisario Villarejo cuando éste afirmó que «Javierito» echaba espuma por la boca en la época en que Ferreras le hacía la competencia porque el policía no le pasaba información, se ha demostrado falsa. Todo el alegato de Ruiz intentando marcar distancias con Villarejo, poniendo tierra por medio y asegurando que no le conocía de nada es una falsedad tan superlativa como el propio personaje, capaz de mentir sin inmutarse en directo. Pues bien: se pilla antes a Javier Ruiz que a un cojo, porque OKDIARIO desmonta hoy el papelón televisivo de este periodista que ha triturado de cuajo la verdad.

Ruiz ha conseguido quedar como un bulero a la misma velocidad con la que pretendió erigirse en guardián de la esencias informativas. Pero el numerito le ha salido rematadamente mal, todo un desastre en directo. Este periódico retrata en su inmensa hipocresía a «Javierito» en un un audio revelador de su doble moral. Claro que Ruiz se quejaba a Villarejo de que el comisario trataba mejor a Ferreras y claro que Ruiz hacía pucheritos porque Villarejo no le daba munición. Y como muestra, el audio que deja a Ruiz como un solemne mentiroso.

Eso de que no conoces de nada al comisario es una monumental patraña. Te has retratado en directo y tu impostado discursito mañanero te ha salido rana. Que sí, «Javierito», que te hemos pillado mintiendo y esperamos con ansias desmedidas que te disculpes, que digas que conocías a Villarejo y que estabas celoso porque le pasaba información a Ferreras. Tal vez sigas negando la evidencia, en cuyo caso nos veremos obligados a retratarte de nuevo. Tú verás cómo te las agencias, pero más numeritos, no, por favor.