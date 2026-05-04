Detenidos tres adolescentes por acorralar y agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres adolescentes acusados de forzar a una compañera de clase, sujetarla cada uno de uno de sus brazos mientras el tercero la agredía sexualmente. Los hechos se remontan a finales de marzo, cuando tres menores le pidieron a la víctima ir a su casa para hablar.

Esta aceptó y, más tarde, se presentaron los tres adolescentes en el domicilio de la víctima. Estando todos en el salón, de repente, los chicos fueron a una habitación sin permiso de la chica, que fue a sacarlos del cuarto. Entonces, cuando la chica entró, los tres menores la lanzaron a la cama. Mientras dos adolescentes le cogían un brazo respectivamente, un chico se puso encima de ella y empezó a realizarle tocamientos de índole sexual. De la misma manera, otro de los agresores que le cogía el brazo también tocó las partes íntimas de la víctima.

En un momento dado, la chica pudo zafarse de los tres adolescentes y se marchó, en estado de shock, de la habitación. Poco después, los tres adolescentes se marcharon del domicilio. Semanas más tarde, la víctima comunicó lo ocurrido al personal de su centro educativo. Ante tal situación, horas más tarde, la chica acudió, junto a un familiar, en la Jefatura Superior para denunciar los hechos.

Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que realizó varias pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos. El pasado jueves, los tres menores fueron detenidos por parte de los policías de la UFAM por ser presuntos autores de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso, en exclusiva OKBALEARES, sostienen que uno de los menores arrestados era el ex novio de la chica. Mientras eran pareja, la víctima ha denunciado que fue obligada a mantener relaciones sexuales completas con él. Por ese motivo, a este adolescente en concreto también se le imputa un delito de violación.