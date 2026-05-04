La crítica alucina con la inesperada nueva película de Hugh Jackman: «Evoca el espíritu de ‘Babe’»

En una época cinematográfica dominada por las franquicias, cada vez resulta más complejo darse de bruces con un título sorprendente. Un largometraje de esos que, con pocas expectativas a su favor, terminan convirtiéndose en una pequeña revolución contra las grandes propiedades intelectuales de los blockbusters superheroicos y los remakes de acción real de Disney. Nos referimos a la que, tras una carrera de 30 años, está siendo considerada como una de las películas mejor valoradas de Hugh Jackman: Las ovejas detectives.

Cualquiera que hubiese visto los avances promocionales y el planteamiento original, habría vaticinado que esta era uno de esos largometrajes que terminan convirtiéndose en ese arrepentimiento inconfesable que toda estrella tiene en su filmografía. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la adaptación superventas de la escritora alemana Leonie Swann se ha convertido en un fenómeno de la crítica internacional, a través de lo que a todas luces es una parodia del cine de detectives apoyada en un casting estelar y cuyo argumento, inesperadamente, termina siendo un sentido relato sobre el duelo que nos recuerda a modo de fábula a historias tan coloridas y reconfortantes como Babe, el cerdito valiente (1995).

Hugh Jackman estrena ‘Las ovejas detectives’

Producida por Amazon MGM Studios y los cineastas de Proyecto Salvación, Phil Lord y Christopher Miller, La ovejas detectives narra la tierna historia de un pastor y sus ovejas. Este lee cada noche una historia de asesinatos misteriosos a su rebaño, fingiendo que estas lo escuchan. Pero cuando el hombre aparece muerto, los propios animales se dan cuenta de que el trágico suceso ha sido en realidad un asesinato que van a resolver.

Aparte de Hugh Jackman, Las ovejas detectives concentra un reparto repleto de intérpretes conocidos. Desde la presencia de la dos veces ganadora del premio de la Academia, Emma Thompson, a perfiles emergentes como la estrella de Succession, Nicholas Braun y el nuevo príncipe Adam de la futura He-Man y los masters del universo, Nicholas Galitzine. Cerrando el elenco secundario aparecen Molly Gordon (The Bear), Hong Chau (La ballena), Tosin Cole (Doctor Who) y Kobna Holdbrook-Smith (Wonka), entre otros.

La cinta supone el salto al terreno de la acción real del director Kyle Balda, corealizador de las películas de los Minions y de Gru 3. Mi villano favorito. En el campo del libreto, el material primigenio de Swann ha dado el salto al guion gracias al trabajo de Craig Mazin, showrunner de Chernobyl y The Last of Us .

En el momento de la elaboración del presente artículo, Las ovejas detectives posee un 94% de valoraciones positivas en la web de Rotten Tomatoes. Unos números envidiables si tenemos en cuenta que una apuesta cercana como El diablo viste de Prada 2 se quedó en el 78%.

La mayoría de las críticas del proyecto liderado por Hugh Jackman apuntan a ese inesperado punto de madurez que jamás esperarías tras escuchar el argumento. Tim Grierson de AV Club lo resume así:

«La película Las ovejas detectives evoca el espíritu alegre de clásicos como Babe, a la vez que transmite importantes lecciones sobre la muerte y la comunidad».

¿Cuándo llega a los cines?

La película Las ovejas detectives llegará a las salas de cine españolas el próximo 8 de mayo. Aproximadamente un mes después, este whodunit aparecerá en exclusiva dentro del catálogo de Prime Video.