Fecha confirmada: ya hay día para que la segunda película de Super Mario llegue a las plataformas de streaming

La tendencia sinérgica entre cine y videojuegos es una evidencia inapelable del último lustro. Independientemente de su calidad, el atractivo de los mundos virtuales está generando el suficiente reclamo popular como para que a los estudios le salga rentable llevar dichas historias del terreno de las consolas a la pantalla grande o a las plataformas de vídeo bajo demanda. Uno de esos grandes ejemplos es el recorrido triunfal del fontanero de Nintendo: la segunda película de Super Mario ha roto la taquilla y ahora ya tiene fecha de estreno en el streaming.

Estrenada el pasado 1 de abril, Super Mario Galaxy lleva un mes arrasando en el box office internacional. Tanto que, por el momento, es a día de hoy el largometraje más taquillero del 2026 por delante de otras apuestas potentes, como Cumbres Borrascosas, Hoppers o Proyecto Salvación. Sin embargo, y tras cuatro semanas en la ventana de exhibición, la segunda película de Super Mario se prepara para irrumpir en el streaming con el objetivo de ampliar los 834 millones de dólares recaudados en la cartelera mundial.

La segunda película de Super Mario aterriza en el streaming

A partir del 5 de mayo, Super Mario Galaxy entrará dentro de los abanicos de las marcas online de distribución, bajo la compra o alquiler. Si atendemos a la información proporcionada por Prime Video, el seguimiento dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic tiene un precio de preventa de 17,99 euros. En el momento de su estreno oficial, seguramente la oferta oscile entre los 19 y los 30 euros. En el lado del alquiler, el coste estará entre los 12 a los 15 euros.

Tras esa «recaudación extra», al ser una propiedad intelectual que distribuye Universal Pictures, lo normal sería verla de forma exclusiva en el catálogo de SkyShowtime. Aunque no es descartable verla–por tiempo limitado–dentro del carrusel de contenidos de otras marcas más potentes como Netflix.

El argumento de la continuación vuelve a ponernos en la piel de Mario, Luigi y la princesa Peach, quienes deberán emprender en esta ocasión una aventura intergaláctica para rescatar a la princesa Estela de las garras de Bowser Jr. El elenco de voces originales conformado por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black vuelve a repetir personajes, mientras que los nuevos roles cobran vida a través de la actuación de las estrellas Brie Larson (Estela), Donald Glover (Yoshi) y Ben Safdie (Bowser Jr.).

Un futuro lleno de adaptaciones de videojuegos

Al calendario actual del subgénero todavía le queda estrenar en la gran pantalla Angry Birds 3: La película. Pero si miramos al medio/largo plazo, la apuesta de las grandes majors es total.

En 2027, Nintendo llevará a los cines The Legend of Zelda, Sony Pictures hará lo propio con Helldivers y Amazon Prime Video lanzará su propia serie de God of War. Eso sí, el proyecto más ambicioso es el de la versión cinematográfica de Elden Ring.

Obviamente, Nintendo seguirá expandiendo el universo de Mario con las siguientes secuelas, aparte de proponer spin-offs de otros personajes de un cosmos de personajes y licencias comerciales que parecen haber heredado el concepto crossover del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).