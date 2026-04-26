El cine bélico también vive de los videojuegos: ‘Battlefield’ tendrá una película con Michael B. Jordan

La industria del séptimo arte y la pequeña pantalla han encontrado una mina de oro creativa en el mundo de los videojuegos. Mires al género que mires, tanto el cine como las series ya han adaptado todo tipo de historias del terreno de las consolas. Desde el campo de las aventuras con Uncharted (2022) a la ciencia ficción de Fallout (2024), pasando por el drama postapocalíptico de The Last of Us (2023) al futuro fantástico de títulos The Legend of Zelda, programada para llegar a las salas el próximo año. Ahora, sabemos que el nuevo salto audiovisual será en el terreno bélico, con una apuesta por la que ya se pelean los grandes estudios y plataformas de streaming: la película de Battlefield es una realidad.

Hace algunas horas, varios medios estadounidenses se hacían eco del anuncio. La versión cinematográfica de la licencia comercial de EA (Electronic Arts) va implicar una guerra abierta de pujas casi tan agresiva como los enfrentamientos armados que se dan en el propio juego. Porque la futura cinta no sólo contará con la expectación añadida de los fans de este shooter en primera persona. Detrás de su creación estarán nombres como el cineasta Christopher McQuarrie, responsable de los últimos filmes de la saga Misión Imposible y el último ganador del Oscar al mejor actor, Michael B. Jordan.

‘Battlefield’ tendrá una película

Según cuentan desde THR, la idea cuenta con el respaldo de EA y ya ha sido presentada a sellos como Apple. Las principales fuentes del medio afirman que primera intención del proyecto es la de tener un estreno masivo en salas, lo cual podría apartar de la ecuación a alternativas que no suelan priorizar un ventana de exhibición importante como Netflix.

B. Jordan permanece de momento como productor ejecutivo y desconocemos si finalmente, también cuenta con él como protagonista. Su elección representa un reclamo relevante para los espectadores y el liderazgo en la realización de McQuarrie es una garantía de que Battlefield será una experiencia inmersiva que hará sentir al público como si estuviesen en medio de la guerra, entre disparos y explosiones. Por el momento se desconoce el argumento ni el resto del reparto que podría aparecer en la adaptación.

La noticia llega algunos meses después de que Skydance Productions y Paramount anunciasen la creación de un largometraje de la otra gran IP de guerra de las consolas: Call of Duty. Esta contará con un guion de Taylor Sheridan (Yellowstone) y estará dirigida por Peter Berg, autor de otras historias bélicas como Battleship (2012) y El único superviviente (2013).

Una saga triunfal en los videojuegos

La serie de entregas de Battlefield ha vendido más de 100 millones de copias en todo el planeta. La última de ellas, la sexta, ha revitalizado la saga con grandes reseñas por parte de la crítica especializada y sumando un total de 300 millones de jugadores en todo el mundo registrados en su base de datos. Battlefield 6 batió récords de venta, superando por primera vez a Call of Duty en el volumen anual por primera vez en muchos años.

Dicha rivalidad virtual histórica dará el salto a la gran pantalla, donde ambos competirán para ver quién atrae a más espectadores al patio de butacas.