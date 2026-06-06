Hay objetos que trascienden el tiempo, y luego están aquellos que lo convierten en leyenda. En el universo de la alta relojería, Blancpain ha decidido rendir homenaje a una de las mujeres más icónicas del siglo XX con una creación tan exclusiva como deslumbrante: sólo siete relojes inspirados en Marilyn Monroe, lanzados con motivo del centenario de su nacimiento. La nueva colección, denominada Ladybird Tribute, recupera la esencia de un histórico reloj joya que perteneció a la actriz y que la firma suiza volvió a sacar a la luz hace unos años. Más que un simple accesorio, aquella pieza representaba el glamour de una época dorada de Hollywood y el estilo sofisticado que convirtió a Monroe en un icono eterno.

El reloj original fue presentado al público por primera vez durante la exposición Timeless Elegance, celebrada en Nueva York. Allí, los visitantes pudieron contemplar esta joya histórica junto a fotografías poco conocidas de la actriz, reforzando la fascinación que sigue despertando más de seis décadas después de su muerte.

Ahora, Blancpain ha reinterpretado aquel diseño con una edición limitada que combina tradición, artesanía y lujo contemporáneo. Cada una de las siete piezas está fabricada en oro blanco de 18 quilates y engastada con 85 diamantes, una cifra superior a la del reloj original de Monroe. En total, las gemas suman 1,36 quilates, distribuidos cuidadosamente por la caja, los eslabones y el cierre para maximizar el brillo sin perder elegancia.

El diseño conserva algunos de los elementos más característicos del modelo que lució la actriz. Destacan la caja rectangular de inspiración Art Déco, la delicada esfera opalina, los índices en oro amarillo y las estilizadas agujas que evocan el refinamiento de las décadas de los cuarenta y cincuenta. El resultado es una pieza que parece salida directamente de la época dorada de Hollywood.

Pero el atractivo de este reloj no reside únicamente en su apariencia. En su interior incorpora el calibre 510, un movimiento mecánico de cuerda manual desarrollado por Blancpain. Con apenas 2,60 milímetros de grosor, este mecanismo integra 128 componentes y ofrece una reserva de marcha de 52 horas, demostrando que la excelencia técnica está a la altura de su espectacular diseño.

Uno de los detalles más especiales de la colección es que cada reloj lleva grabada una letra del apellido Monroe en la tapa trasera, convirtiendo a cada ejemplar en una pieza única dentro de la serie. Además, las correas de piel han sido creadas en colores exclusivos inspirados en la personalidad y el estilo de la actriz, desde tonos suaves melocotón hasta un intenso rojo que evoca algunas de sus imágenes más memorables.

La exclusividad también se refleja en su precio. Cada reloj tiene un valor aproximado de 47.500 euros, según el cambio actual desde su precio oficial en dólares. Sin embargo, para los coleccionistas más apasionados, su verdadero valor va mucho más allá de la cifra.

Con esta edición limitada, Blancpain no sólo celebra los 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, sino que transforma una pieza histórica en un objeto de deseo contemporáneo. Un reloj que une alta joyería, relojería suiza y el legado inmortal de una de las mayores leyendas del cine, convirtiéndose en una de las colecciones más exclusivas y evocadoras del año.