La vida de Marilyn Monroe: entre luces y sombras

La vida de Marilyn Monroe, una de las actrices más icónicas de la época dorada Hollywood, ha fascinado a miles de personas, tanto por su fama y belleza, como por su agitada vida sentimental. A pesar de haber tenido una infancia difícil, su cautivadora belleza y su gran carisma le permitieron abrirse camino en el mundo del cine y alcanzar la fama con éxitos como “Los caballeros las prefieren rubias”, “Con faldas y a lo loco” o “La tentación vive arriba”.

Detrás esa imagen sensual y silueta exuberante, se esconde la historia una mujer fascinante y complicada que tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos y obstáculos, muchos de los cuales la llevaron a una muerte prematura y repentina.

Una infancia turbulenta y difícil

Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jeane Baker, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles (California, EE UU). Desde muy pequeña Marilyn fue separada de su madre Gladys Baker, quien había sido internada en un sanatorio, por lo que toda su niñez y adolescencia transcurrió entre varios orfanatos y hogares de acogida.

Los primeros pasos en el modelaje

Al cumplir los 16 años de edad, Marilyn comenzó a trabajar en una fábrica de municiones aeronáuticas, donde es descubierta por el fotógrafo documental David Conover, quién le ofrece servir como modelo para él y otros amigos fotógrafos. Después de firmar su contrato de modelaje a los 21 años, se tiñe su cabello a rubio y se convierte en Marilyn Monroe.

El ascenso de Marilyn Monroe

Al poco tiempo de conseguir su primer contrato con 20th Century-Fox en 1946 y con Columbia Pictures en 1948, Marilyn se divorcia y su carrera como actriz comienza a crecer vertiginosamente. Su primer debut el cine fue en la cinta Dangerous Years (1947) donde personifica el papel de una mesera en un restaurante.

También apareció en películas taquilleras como La jungla de asfalto (1950) o Eva al desnudo (1950), que fue una de las películas más famosas del inicio de su carrera. A pesar de que se trataban de papeles secundarios, los estudios descubrieron el poder de su personaje, el cual alcanzó una gran influencia entre el público masculino.

En 1953 Marilyn apareció en una de las primeras películas a color, Niagara (1953) y su aparición en otras películas como Los caballeros las prefieren rubias (1953) y La tentación vive arriba (1955), le dieron a Marilyn Monroe la imagen de símbolo sexual. Además, su participación en películas icónicas como “The Seven Year Itch” (1955) y “Some Like It Hot” (1959) la catapultaron al estrellato y la hicieron merecedora de un Golden Globe a Mejor actriz.

Los fracasos amorosos

Marilyn tuvo muchas relaciones amorosas que acapararon la atención de la prensa, de hecho, llegó a casarse en cuatro ocasiones. Su primer esposo fue el merinero James Dougherty, a quien conoció cuando solo tenía 16 años. James no aprobaba su reciente carrera de modelo, por lo que se separaron en 1942.

Ocho años después contrajo matrimonio con el jugador de béisbol Joe DiMaggio, pero su relación más sonada fue con el dramaturgo Arthur Miller, la cual solo duró cinco años (de 1956 a 1961). Este enlace causó una gran sorpresa en el público, pues la imagen intelectual y seria de Miller no congeniaba con la de Marilyn, una mujer aparentemente ingenua, superficial y frívola.

La lucha interna de Marilyn

A pesar de vivir una vida llena de glamour y de mostrarse como chica despreocupada e inocente delante de las cámaras, en su vida personal Marilyn luchaba constantemente con la depresión y la soledad. Los altibajos emocionales que vivía a diario por sus inseguridades y la constante búsqueda de amor, la llevaron a convertirse en una mujer vulnerable.

En sus últimos trabajos y rodajes, Marilyn se caracterizó por ser impuntual y desorganizada, además sufría ataques de pánico y depresiones que trataba con barbitúricos.

Su inseguridad, sus problemas de salud mental y su tumultuosa vida amorosa la llevaron a depender del alcohol y las drogas para hacer frente a sus problemas. A pesar de su éxito en la pantalla, Marilyn nunca logró encontrar la felicidad en su vida personal.

Un triste final

Marilyn Monroe murió el 5 de agosto de 1962, con solo 36 años, como consecuencia de una sobredosis de barbitúricos. La actriz habría comenzado a tomarlos en 1952 para tratar los episodios de ansiedad y migraña crónica, pero no fue sino hasta en 1956 que se volvió adicta.

La primera hipótesis de la policía estadounidense fue la del suicidio, pero las contradicciones en los reportes policiales llevaron a muchos a pensar que había sido asesinada. El fiscal del distrito de Los Ángeles reabrió nuevamente el caso, pero no halló pruebas.

Marilyn Monroe, la rubia eterna, el mayor mito erótico y cultural del siglo XX, dejó una huella imborrable en la historia del cine que, a día de hoy, sigue inspirando a artistas, escritores, modistas y cineastas de todo el mundo.

Conclusión

La vida de Marilyn Monroe es un recordatorio de que la fama y el éxito no siempre van de la mano con la felicidad y la realización personal. Su legado perdura en su obra y en su impacto en la cultura popular, pero también en su trágica historia personal que nos recuerda la fragilidad de la vida humana.

