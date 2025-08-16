Los expertos lo han confirmado: la mejor cerveza del mundo es española y está arrasando

La mejor cerveza del mundo es española, a partir de ahora tenemos una nueva joya gastronómica de la que presumir y disfrutar. España es un país de buena comida y también bebida. Tenemos a los mejores productores del mundo, una materia prima de excepción que proviene de campos, huertas y explotaciones agrícolas y ganaderas de primera orden. Millones de personas trabajan de sol a sol para crear alimentos impresionantes. Salir de casa significa echar de menos nuestra comida y también una bebida que se merece una mención especial.

Si ya tenemos vinos de los que presumir, la producción nacional de estos caldos es solo una pequeña parte de lo que tenemos. Sabíamos que teníamos unos vinos espectaculares, tanto blanco como tinto, todos están deliciosos, con varias denominaciones de origen de excepción, es imposible no equivocarse en una cena o comida de compromiso trayendo una de esas bebidas. Ahora podremos decir, que no sólo tenemos buenos vinos, sino también la que ha sido considerada la mejor cerveza del mundo. Es una marca española que triunfa en todo el planeta y que puede ser la que marque la diferencia en todos los sentidos.

La mejor cerveza del mundo es esta

Estamos ante un verano de altas temperaturas en las que debemos empezar a llenar nuestra nevera de una bebida básica. Es la hora de conseguir que cada elemento cuente, de la mano de unos detalles que nos permitan descubrir la esencia de ese sabor espectacular.

La cerveza es una bebida que se consume en todo el mundo, por lo que podemos consumirla en casi cualquier lugar. Hay tantas marcas entre las que elegir que seguramente nos costará elegir la que más nos guste. En España tenemos la suerte de tener una gran variedad de marcas.

En cualquier bar o supermercado encontramos buenas cervezas. Por no olvidarnos de las artesanales, una de las joyas de nuestro país. Hay muchas cervezas entre las que elegir, dependiendo de nuestros gustos. Más suaves o intensas dependiendo de los gustos o la comida con la que queramos mezclarla.

Pero quizás jamás habríamos imaginado que tendríamos, además de una gran variedad, la mejor cerveza del mundo. Los expertos han elegido a esta marca española como la mejor, un privilegio que podemos disfrutar siempre que nos apetezca. Toma nota de cuál es esa cerveza de las que todos hablan.

Esta marca española es la mejor cerveza del mundo

En el concurso World Beer Challenge ha habido una cerveza que ha sido declarada la mejor del mundo. Con una puntuación de 100 sobre 100 Ambar Especial, la marca aragonesa por excelencia se ha llevado el primer premio. Acabando con la competencia de las otras marcas y ante 125 expertos de 29 países.

Tal como indica la marca de esta cerveza en su web: «Nuestra cerveza más universal. Inconfundible en su equilibrio y perfección. De color ambarino por el tostado medio de las maltas empleadas en su elaboración. La mezcla de selectas variedades de cebada de dos carreras y de lúpulo recién molido nos dan como resultado su redondez de paladar, frescura y bouquet característico».

Siguiendo con la misma explicación: «Única elaborada con lúpulo recién molido Una técnica revolucionaria para que el aroma y frescura de la cerveza se mantenga intacto durante más tiempo. Fermentamos a baja temperatura, sin prisas, respetando los tiempos de nuestra apreciada levadura. Y envasamos a 1ºC, para que las propiedades de la cerveza se preserven intactas».

No es la primera vez que gana este premio, siguiendo con la explicación de la marca: «El sabor de Ambar Especial ha sido reconocido en numerosas ocasiones en los más prestigiosos certámenes cerveceros del mundo: World Beer Challenge: Oro (2016, 2017, 2019, 2022), Plata (2015, 2020) y Bronce (2018) World Beer Awards: Oro (2016)».

Siguiendo con la misma explicación: «La temperatura ideal para tomarla con agrado está entre los 4º y los 8º. A esta temperatura se aprecia mejor su sabor y su efecto refrescante está muy logrado por su equilibrada saturación en gas carbónico. Es una cerveza muy apropiada para acompañar diferentes «tapas» a cualquier hora».

Una marca que lleva más de 100 años ofreciendo un producto de primera calidad y del que debemos estar orgullosos. Podrás disfrutar de un tipo de ingrediente que es esencial en cualquier comida. Ya sea en verano o en invierno, debemos estar preparados para darle a nuestras comidas y cenas la mejor compañera de viaje posible.

Puedes tener el placer de poner en tu mesa una de las mejores cervezas del mundo, un buen básico que seguro que nos dará más de una alegría. Son tiempos de apostar claramente por un producto nacional, nuestro campo y productores agradecerán que disfrutemos de un ingrediente de primera calidad con un sabor espectacular.