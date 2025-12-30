Todo lo que debes saber de la San Silvestre Vallecana: récords, cuántos kilómetros se corren…

El último día del año, desde hace 1964 en Madrid, se celebra la mítica San Silvestre Vallecana, que pondrá el broche de oro a todos los amantes del atletismo en este 2025. Hasta un total de 42.000 corredores se reunirán en la capital de España para despedir el año practicando su deporte favorito y recorriendo un gran número de rincones y calles de la ciudad madrileña.

Fecha y horario de la San Silvestre Vallecana y corredores famosos

La esperada San Silvestre Vallecana arrancará como cada edición a partir de las 16:50 horas, donde los corredores irán saliendo en oleadas hasta llegar a las 18:20 horas, que será el último turno y que estará destinado a aquellos deportistas que poseen una marca personal superior a 60 minutos. Una vez hayan salido los primeros turnos, a partir de las 19:55 horas será el turno para la Internacional, que contará con la presencia de los mejores deportistas del mundo, como es el caso de Geoffrey Kamworor, triple campeón mundial de medio maratón; Dario Ivanovski, plusmarquista finlandesa de 3.000m; Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta, Carlos Mayo, Marta García, Adrián Ben o Aaron Las Heras, entre otros competidores.

16:50 horas: turno para handbike y sillas de atletismo

17:00 horas: competidores con marca por debajo de los 50 minutos, con un máximo de 8.000 en la oleada.

17:15 horas: atletas entre 50 y 60 minutos, con un máximo de 8.000 competidores por oleada.

17:35 horas: turno para atletas sin marca registrada o por encima de los 60 minutos.

19:55 horas: prueba Internacional.

SOLD OUT.

40.000 corredores en la popular y 2.000 atletas en la internacional.

Madrid ya calienta para vivir una nueva Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

El 31 de diciembre, las calles volverán a ser una fiesta.

Nos vemos en la salida. pic.twitter.com/RBqAiZdSAz — Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana (@ssvallecana) December 15, 2025

Dónde empieza y dónde termina la San Silvestre

Al igual que ocurre en cada edición, los atletas iniciarán la San Silvestre desde la calle Concha Espina y recorrerán las calles más famosas de la capital de España, como por ejemplo la Puerta de Alcalá, Plaza de Cibeles, Plaza de Neptuno, Serrano, República Argentina, Puerta de Alcalá, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza Emperador Carlos V, Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva y Candilejas, en Vallecas, donde estará situada la línea de meta.

Cuántos kilómetros se recorren

Tal y como indica la propia organización en su página web oficial, la San Silvestre Vallecana se disputará en «diez kilómetros totalmente urbano» y la salida, que ya hemos destacado párrafos atrás», será a partir de «varias oleadas» en distintos tramos horarios: «Las pruebas se disputarán sobre un recorrido homologado de diez kilómetros, totalmente urbano y sobre superficie de asfalto. La salida será a partir de las 16:50 horas en varias oleadas sucesivas: 16:50,17:00,17:15, 17:35, 17:55 y 18:20».

Quién tiene el récord de la San Silvestre Curiosamente, en la edición del 2024 se pulverizó literalmente el récord de la San Silvestre Vallecana. El encargado de hacerlo fue el etíope Berihu Aregawi, que se coronó en la última carrera por las calles de Madrid tras batir el récord de su gran rival y compañero, el ugandés Jacob Kiplimo, en 26:32.

Qué calles de Madrid se cortan

Esta gran fiesta madrileña, no obstante, tiene su lado negativo: el corte de las calles de la capital de España durante el 31 de diciembre. Estas restricciones afectarán a un gran número de vías del centro y del este de la ciudad, desde las 10:00 horas de la mañana hasta el paso del último corredor por sus rincones. A continuación, te contamos qué calles estarán cortadas el último día del año.