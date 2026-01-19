Debido al accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, fuentes de la Dirección de Operaciones de Iberia aseguran a OKDIARIO que la aerolínea realizará «vuelos especiales» a Andalucía al menos durante «la tarde de este lunes 19 de enero y el martes día 20».

En este sentido, la compañía ha enviado un comunicado interno acompañado de un formulario para aquellos pilotos que deseen colaborar con la realización de los vuelos «debido al carácter sobrevenido y urgente de esta situación». Cada uno de los voluntarios podrá «indicar su disponibilidad» para dichos vuelos de emergencia, según el mensaje al que ha tenido acceso este periódico.

Vuelos «extra» a Málaga y Sevilla

Iberia habría añadido un vuelo extra por trayecto este lunes de Madrid a Sevilla (MAD-SVQ 12,30 y SVQ-MAD 14,25) y otro de Madrid a Málaga (MAD-AGP 16,30 y AGP-MAD 18,30) tras la tragedia que ya se ha cobrado la vida de al menos 39 personas. Todos estos billetes se han vendido.

Según ha informado también Iberia a Europa Press, «a Sevilla teníamos programados este lunes tres vuelos regulares de ida desde Madrid (7,20 / 11,35 / 19,50) y otros tres de vuelta (9,10 / 13,25 / 21,45), y hemos puesto uno extra por trayecto (MAD-SVQ 12,30 y SVQ-MAD 14,25)».

Además han explicado que «teníamos programados este lunes a Málaga dos vuelos regulares desde Madrid (7,15 / 15,40) y otros dos de vuelta y hemos añadido uno extra por trayecto (MAD-AGP 16,30 y AGP-MAD 18,30)».

En este contexto, la aerolínea ha indicado que han topado el precio de los billetes a 150 euros por trayecto ya que en momentos tan delicados y de tan alta demanda «los precios serían muy superiores».