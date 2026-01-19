Adiós a la olla exprés de siempre: su sustituto está en Lidl y es lo que usan todos los chefs

En muchas casas la olla exprés ha sido uno de los electrodomésticos que nos ha acompañado toda la vida. Un elemento esencial para preparar guisos rápidos, legumbres y caldos. Sin embargo, cada vez más cocineros profesionales coinciden en que la tendencia ha cambiado por completo. Ahora el protagonismo lo tiene un tipo de olla que trabaja justo al revés, sin presión, sin prisas y con un resultado que nada tiene que ver con lo que conocíamos hasta ahora. Una olla de cocción muy novedosa que tienes en Lidl y que te hará decir adiós a tu olla exprés de siempre.

Los chefs llevan años utilizando ollas de cocción lenta para potenciar el sabor, respetar la textura de los alimentos y obtener platos más tiernos sin necesidad de añadir grasas ni recurrir a técnicas complejas. Y poco a poco, este modo de cocinar se ha acabado instalando también en las cocinas domésticas, aunque hasta hace poco seguía siendo una opción cara. Pero ahora, esto cambia de forma radical gracias a una oferta de Lidl que está arrasando en su bazar online. La cadena ha rebajado de forma drástica uno de los modelos más demandados: la Crock-Pot digital de 4,7 litros, una olla de cocción lenta que normalmente ronda los 124,90 euros y que ahora puede comprarse por 47,99 euros, un descuento difícil de ver en este tipo de electrodomésticos. Pero no sólo destaca por esa rebaja, sino también por sus prestaciones y su formato familiar que hacen que sea uno de los productos más deseados del momento.

Adiós a la olla exprés de siempre: su sustituto está en Lidl

La cocción lenta no es una moda pasajera. Es una técnica clásica que en las cocinas profesionales se lleva utilizando décadas, especialmente para carnes que necesitan tiempo, caldos concentrados, legumbres perfectas o recetas que ganan sabor con horas de cocinado suave. El secreto está en la temperatura constante y baja que permite que los alimentos suelten sus jugos de forma natural, sin perder nutrientes.

A diferencia de la olla exprés, donde el objetivo es acelerar el proceso, las ollas de cocción lenta buscan justo lo contrario: dejar que el propio tiempo sea el que transforme los ingredientes. Por eso los resultados son tan diferentes. Las carnes se deshacen sin esfuerzo, las verduras mantienen su sabor original y los platos ganan una profundidad que es difícil conseguir con métodos más rápidos.

La ventaja es que este tipo de cocinado no requiere supervisión. Se prepara todo, se introduce en la olla y ella sola hace el resto mientras tú sigues con tu día. Ese es uno de los motivos por los que tantos chefs la recomiendan también en casa: permite comer mejor sin dedicarle más tiempo.

Capacidad y opciones prácticas con la Crock-Pot de Lidl

El modelo de olla que Lidl ha puesto en oferta cuenta con una capacidad de 4,7 litros, suficiente para familias de 4 o 5 miembros o para quienes cocinan en cantidad y congelan para varios días. Está fabricada con una olla cerámica, resistente, sencilla de limpiar y apta para preparar desde guisos tradicionales hasta cremas, carnes, potajes o postres.

Sus medidas aproximadas son 22 x 34 x 34 cm, un tamaño equilibrado para colocarla en la encimera sin ocupar demasiado espacio. En cuanto al peso, ronda los 5,5 kg, lo habitual en este tipo de ollas que suelen incorporar materiales robustos para mantener mejor el calor.

Además, al ser un modelo digital, incluye un panel frontal con temporizador y ajustes que permiten elegir entre distintos niveles de calor. Esto facilita adaptarla a cualquier receta sin necesidad de estar pendiente del proceso. Una vez finalizado el tiempo programado, pasa automáticamente a modo de mantenimiento, de manera que la comida se mantiene caliente sin riesgo de sobrecocción.

Platos más saludables sin esfuerzo

Una de las ventajas más destacadas por los usuarios y por los propios expertos culinarios es la posibilidad de cocinar de forma más saludable. Al trabajar a temperaturas bajas, los alimentos conservan mejor sus nutrientes y no necesitan añadirse grasas para obtener textura o sabor. Incluso recetas que tradicionalmente llevan sofrito o fritura pueden adaptarse a la cocción lenta con excelentes resultados.

Para familias con poco tiempo, para quienes buscan mejorar su alimentación o para quienes disfrutan de los platos tradicionales sin complicarse, esta olla Crock-Pot de Lidl se convierte en una herramienta que cambia por completo la forma de organizar las comidas. Puedes dejar el guiso listo por la mañana y volver a casa con el plato terminado, caliente y en su punto.

Un precio que explica por qué está arrasando

El descuento del 61 % ha sido decisivo para que este modelo esté arrasando en el bazar online de Lidl. De 124,90 euros pasa a 47,99 euros, así que es una rebaja que ha abierto la puerta a muchos usuarios que querían probar la cocción lenta pero no querían invertir tanto dinero en su primera olla. Pero como decimos, y por el momento, Lidl sólo la vende en su tienda online, lo que también ha generado una ola de gente intentando hacerse con ella, de modo que si la quieres, no tardes en comprarla antes de que se agote del todo.