La letra de tu DNI no es al azar: éste es el significado que esconde según una profesora de matemáticas

¿Alguna vez te has preguntado de qué manera se elige la letra del DNI? La creación del Documento Nacional de Identidad se remonta al 2 de marzo de 1944, aunque el primer DNI no se expidió hasta 1951. En 1961 el rey Juan Carlos y su esposa, la reina Sofía, recibieron los números 10 y 11, respectivamente, y se reservaron para la Familia Real todos los números hasta el 99. Así, la infanta Elena recibió el número 12, la infanta Cristina el 14, evitando el número 13, y el actual Rey Felipe VI el 15. Sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen DNI con los números 16 y 17.

El DNI consta de ocho números y una letra. La letra surge de una operación matemática, tal y como explica una profesora en un vídeo viral en TikTok: se obtiene el resto de dividir el número del DNI entre 23. Luego, la letra se asigna en función del carácter que ocupa esa posición dentro de un listado de letras. Asimismo, en el anverso hay un dígito de control, OCR (Optical Character Recognition, por sus siglas en inglés), que se obtiene mediante un algoritmo.

¿Cómo se elige la letra del DNI?

«¿Sabías que la letra del DNI no se elige al azar? En realidad, detrás hay matemáticas.

¿Cómo funciona? Vamos a comprobarlo con un DNI de ejemplo que he encontrado en internet. Lo primero que hacemos es dividir el número del DNI entre 23. En cualquier división se obtiene un cociente y un resto, pero aquí lo importante es el resto.

Si no quieres hacerlo a mano, puedes usar una calculadora. Muchas tienen una función que permite obtener directamente el cociente y el resto: en lugar de usar la división normal, se utiliza esa opción y se divide el número entre 23. Al pulsar «igual», la calculadora mostrará ambos resultados. Nos quedamos únicamente con el resto.

A continuación, existe una tabla oficial que relaciona cada resto posible, del 0 al 22, con una letra concreta. Si, por ejemplo, el resto que obtenemos es 17, al buscarlo en la tabla veremos que corresponde a la letra «V». Esa es, efectivamente, la letra que aparece en ese DNI de ejemplo.

Ahora te toca a ti: coge tu propio DNI y compruébalo. Divide el número entre 23, busca el resto en la tabla y revisa si la letra coincide. Así podrás confirmar que tu DNI es correcto… o descubrir si, sin saberlo, tenías uno falso», explica Laura.

El sistema para calcular la letra del DNI consiste en dividir el número entre 23 y utilizar el resto de esa división para asignar una letra concreta, según una tabla oficial que recoge todas las posibles correspondencias. De este modo, si el resto es 0 la letra es T; 1, R; 2, W; 3, A; 4, G; 5, M; 6, Y; 7, F; 8, P; 9, D; 10, X; 11, B; 12, N; 13, J; 14, Z; 15, S; 16, Q; 17, V; 18, H; 19, L; 20, C; 21, K; y 22, E. Por ejemplo, si al dividir el número del DNI entre 23 el resto obtenido es 14, la letra que corresponde es la Z.

Los NIE de los extranjeros residentes en España están formados por una letra inicial (X, Y o Z), siete números y un dígito de control final. Para calcular ese dígito de control, la letra inicial se transforma previamente en un número: la X se sustituye por un 0, la Y por un 1 y la Z por un 2. Una vez realizada la conversión, se toma el número completo resultante y se aplica el mismo algoritmo que en el DNI, es decir, se divide entre 23 y el resto de la división se asocia a una letra concreta según la tabla oficial de correspondencias.

El Servicio Central de Documentación de la Dirección General de la Policía (DGP) es el que facilita a cada oficina del DNI una serie de números que se asignan según la demanda. Hasta la fecha, no ha habido ningún problema con posibles repeticiones, ya que no se han agotado las 99.999.999 de posibilidades que ofrecen las ocho cifras del Documento Nacional de Identidad.

Período de validez

El DNI tiene un período de validez de:

Dos años, cuando la persona titular no haya cumplido los cinco años de edad.

Cinco años, cuando la persona titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los 30 al momento de la expedición o renovación.

10 años, cuando la persona titular haya cumplido los 30 y no haya alcanzado los 70

Más de 10 años, cuando la persona titular haya cumplido los 70 años.

Finalmente, cabe recordar que los países a los que puedes viajar con el DNI son los siguientes: Albania, Alemania, Andorra, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, San Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza.