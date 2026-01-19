El alcalde de Adamuz, «orgulloso» de sus vecinos: «Las imágenes eran dantescas, no se me borrarán nunca»

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ha asegurado sentirse «muy orgulloso» de la respuesta de sus vecinos tras el accidente ferroviario que ha dejado al menos 39 muertos y 152 heridos, destacando la ayuda prestada de manera inmediata a los pasajeros afectados.

Moreno, que llegó al lugar del accidente poco después de producirse acompañado por la Policía Local, ha reconocido en declaraciones a Europa Press Televisión que las imágenes que presenció fueron «dantescas» y que no podrá olvidarlas, especialmente en la zona del tren Alvia. Según ha explicado, tras recibir la llamada del 112 se activaron de forma urgente los recursos disponibles, movilizando a Protección Civil y a numerosos vecinos.

«Fuimos de los primeros en llegar. Empezamos a ayudar a los pasajeros y a sacar heridos. Las imágenes eran dantescas. Es algo que no se me va a borrar nunca», ha apuntado.

El regidor ha recalcado que se siente «muy orgulloso» de sus vecinos porque el pueblo entero se volcó ante la tragedia. En una localidad de poco más de 4.000 habitantes, los residentes aportaron todo lo que tenían a mano para auxiliar a los heridos y ayudar a los pasajeros, que se encontraban inmersos en un escenario «terrorífico». «Han tenido un comportamiento ejemplar», ha concluido.

Comisión de investigación

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto ya el expediente para estudiar las causas del accidente. Con número 08/2026, el organismo ha iniciado el análisis del descarrilamiento del tren de Iryo, que acabó invadiendo la vía contraria en el momento en que circulaba un tren Alvia de Renfe.

El expediente recoge que a las 19:45 horas descarrilaron los dos últimos coches del tren de alta velocidad Iryo 6189, que cubría la ruta Málaga María Zambrano-Madrid Puerta de Atocha, en la entrada de la estación de Adamuz (Córdoba), por la vía 1.

Los coches descarrilados invadieron la vía 2, por la que en ese momento circulaba en sentido contrario el tren Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva, lo que provocó la colisión entre los dos últimos coches del Iryo y la cabeza del Alvia. Como consecuencia del impacto, los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros junto a la vía.

A las 12:10 horas de este lunes, el balance provisional del accidente asciende a 39 fallecidos, 29 heridos graves y 123 leves.

#AccidenteFerroviario | El Equipo Central de Inspecciones Oculares #ECIO de la #GuardiaCivil realiza el examen exhaustivo de la zona del siniestro. Busca evidencias clave y recoge muestras para la plena identificación de las víctimas y el esclarecimiento de las causas.… pic.twitter.com/Tqq8ZTuYst — Guardia Civil (@guardiacivil) January 19, 2026

Muestras de ADN

La Guardia Civil ha habilitado oficinas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla para que los familiares directos de las víctimas del accidente puedan presentar denuncia y aportar muestras de ADN que permitan la identificación de los fallecidos.

En concreto, se ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba, en la avenida de Medina Azahara, para los trámites de cotejo genético de las al menos 39 víctimas mortales. También se han habilitado dependencias en la Comandancia de Huelva, en la calle Guadalcanal, para los familiares del tren Alvia Madrid-Huelva siniestrado.

En Málaga, los familiares pueden acudir a la Comandancia de la avenida Arroyo de los Ángeles; en Madrid, al acuartelamiento de la Zona de Madrid, en la calle Batalla del Salado; y en Sevilla, al de la Zona de Andalucía, en la avenida de la Borbolla.

En estas oficinas se informará a los afectados sobre los avances en la localización y estado de sus familiares. La Guardia Civil ha subrayado que cualquier dato puede resultar clave para la identificación y recomienda aportar documentación personal y material gráfico reciente, así como información sobre rasgos físicos identificativos, como tatuajes o cicatrices.