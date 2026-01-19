El presidente de Renfe fichó a 28 cargos en 7 meses y difundió el bulo del «pato muerto» contra Almeida

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, fue nombrado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el pasado mes de enero de 2025 y en siete meses gastó más de 2,5 millones de euros en fichar a 28 directivos. El más llamativo fue Ismael Bosch, community manager del ministro en su primera etapa como alcalde de Valladolid. Fue nombrado consejero de Renfe Viajeros, la filial más relevante de la empresa.

Fernández Heredia, además, fue concejal en Más Madrid hasta 2025 y, durante su etapa en la formación que encabeza Rita Maestre, difundió el famoso bulo del pato muerto tras una mascletá, publicando un tuit con la foto del animal sin vida junto a la frase «gracias Almeida».

Fernández Heredia asumió la presidencia de Renfe con el objetivo de hacer frente a la competencia de Iryo y Ouigo, así como con la finalidad de lograr el éxito en la internacionalización del operador español. Ahora, se ha producido el primer accidente en la alta velocidad española desde su inauguración, en el que al menos 39 personas han fallecido.

Según datos oficiales (actualizados en la mañana del lunes), además de los fallecidos, más de un centenar de personas se encuentran heridas debido al descarrilamiento de un tren de la compañía Iryo que impactó con un convoy Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario.

Ha gastado 2,5 millones en directivos

Desde que asumió su cargo en Renfe, Fernández Heredia ya acumula 28 fichajes en puestos de dirección al frente de la compañía. Un proceso con un coste para las arcas de la compañía pública que ronda los 2,5 millones de euros. Una avalancha de directivos que ha abierto brechas internas que se unen al problema de rentabilidad de la empresa pública.

Unas nuevas incorporaciones que en muchos casos supera los 100.000 euros de remuneración anual, aunque lejos de los 180.000 euros que tiene establecidos el presidente de Renfe. Estos 28 directivos se reparten entre nuevos directores, directores de áreas y asesores que se han integrado en las diferentes filiales de la empresa dependiente del Ministerio de Transportes. El coste para las cuentas de la compañía es relevante si se tiene en cuenta que Renfe cerró 2024 con unas pérdidas de 2,95 millones de euros, unos números rojos que redujo considerablemente desde los 121,5 millones registrados en 2023.