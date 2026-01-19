Qué se sabe hasta ahora del accidente de dos trenes en Córdoba
Un grave accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad ha sacudido la provincia de Córdoba este fin de semana, en el término municipal de Adamuz, dejando un balance trágico y aún provisional mientras continúan las labores de rescate e investigación.
Describimos a continuación qué se sabe hasta ahora:
- Descarrilamiento y colisión: un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había partido de Málaga con destino a Madrid, descarriló en la vía y, al invadir la vía contigua, colisionó con un tren de Renfe que circulaba en sentido inverso hacia Huelva. Ambos convoyes sufrieron graves daños estructurales.
- Víctimas y heridos: el número de fallecidos confirmado hasta ahora asciende a 39 personas, aunque hay más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave. El dato definitivo sigue en revisión por las autoridades sanitarias y cuerpos de emergencia sobre el terreno.
- Operativo de emergencia: equipos de emergencia, Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios trabajan en un operativo masivo para atender a las víctimas, evacuar heridos y buscar posibles atrapados entre los restos de los vagones.
- Suspensión del servicio: la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha quedado completamente suspendida, afectando cientos de trenes y miles de pasajeros en una de las principales arterias del transporte español. Más de 200 trenes se verán afectados hoy.
- Situación de la infraestructura: la línea en la que ocurrió el siniestro había sido recientemente renovada, y el ministro de Transportes ha señalado que por el momento se desconoce la causa exacta, calificando el accidente de «tremendamente extraño» dada la rectitud y el estado de la vía.
- Investigación en marcha: se ha abierto una investigación oficial para determinar las causas técnicas del descarrilamiento y la posterior colisión, con la participación de expertos en seguridad ferroviaria y organismos reguladores. El presidente de Renfe asegura que «el fallo humano está prácticamente descartado».
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios