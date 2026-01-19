ACCIDENTE DE TRENES EN CÓRDOBA

Qué se sabe hasta ahora del accidente de dos trenes en Córdoba

Accidente de tren en Córdoba, en directo | Última hora del descarrilamiento en Adamuz

adamuz, accidente de tren, accidente córdoba
Lugar del accidente en Adamuz. (Foto: EFE)

Un grave accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad ha sacudido la provincia de Córdoba este fin de semana, en el término municipal de Adamuz, dejando un balance trágico y aún provisional mientras continúan las labores de rescate e investigación.

Describimos a continuación qué se sabe hasta ahora:

  • Descarrilamiento y colisión: un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había partido de Málaga con destino a Madrid, descarriló en la vía y, al invadir la vía contigua, colisionó con un tren de Renfe que circulaba en sentido inverso hacia Huelva. Ambos convoyes sufrieron graves daños estructurales.
  • Víctimas y heridos: el número de fallecidos confirmado hasta ahora asciende a 39 personas, aunque hay más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave. El dato definitivo sigue en revisión por las autoridades sanitarias y cuerpos de emergencia sobre el terreno.
  • Operativo de emergencia: equipos de emergencia, Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios trabajan en un operativo masivo para atender a las víctimas, evacuar heridos y buscar posibles atrapados entre los restos de los vagones.
  • Suspensión del servicio: la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha quedado completamente suspendida, afectando cientos de trenes y miles de pasajeros en una de las principales arterias del transporte español. Más de 200 trenes se verán afectados hoy.
  • Situación de la infraestructura: la línea en la que ocurrió el siniestro había sido recientemente renovada, y el ministro de Transportes ha señalado que por el momento se desconoce la causa exacta, calificando el accidente de «tremendamente extraño» dada la rectitud y el estado de la vía.
  • Investigación en marcha: se ha abierto una investigación oficial para determinar las causas técnicas del descarrilamiento y la posterior colisión, con la participación de expertos en seguridad ferroviaria y organismos reguladores. El presidente de Renfe asegura que «el fallo humano está prácticamente descartado».

Lo último en España

Últimas noticias