Al menos 21 personas han muerto y 100 pasajeros más han resultado heridos de diversa consideración en un grave accidente ferroviario registrado este domingo en la red de Alta Velocidad. Dos trenes han descarrilado en el término de Adamuz (Córdoba), según han confirmado fuentes ferroviarias. Así ha sido el accidente del AVE en Córdoba: qué ha pasado, causas y líneas cortadas de tren. Adif ha habilitado el siguiente teléfono para facilitar información del accidente: 900101020.

El primer siniestro ha afectado al tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha (Madrid). El convoy ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz, lo que ha provocado que varios coches invadieran la vía contigua. En ese mismo momento circulaba por la vía paralela el tren LD AV 2384, que cubría el recorrido Puerta de Atocha–Huelva. Como consecuencia de la invasión de la vía, este segundo tren también ha descarrilado, agravando el alcance del accidente.

Durante las dos primeras horas después del accidente de trenes, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha enmudecido en la red social X (Twitter) ante la tragedia de la línea de Alta Velocidad que incumbe directamente a su departamento y que ha dejado al menos 21 muertos este domingo por el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Puente, conocido por ser un frenético tuiteador, tardó más de una hora en escribir un hueco mensaje sobre el gravísimo accidente: sin dar detalle alguno sobre la causa o los indicios, y sin citar que a esa hora ya se había confirmado por parte de la Guardia Civil que había cinco pasajeros muertos. Más de dos horas después de la tragedia, el ministro tampoco había comparecido ante los medios de comunicación.

Qué ha pasado en el accidente en Córdoba

Un grave accidente ferroviario ha sacudido este domingo la red de Alta Velocidad en Córdoba. Dos trenes de larga distancia han descarrilado en el término municipal de Adamuz, provocando al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, además de la interrupción total de importantes líneas ferroviarias.

El siniestro se produjo a las 19:50 horas en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz, cuando el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid), descarriló parcialmente, provocando que varios de sus coches invadieran la vía contigua. Parte de uno de los trenes ha caído de una altura de cuatro metros.

El segundo tren implicado

En ese mismo momento circulaba por la vía paralela el tren LD AV 2384, que cubría el recorrido Puerta de Atocha–Huelva. La invasión de la vía por parte del primer convoy provocó el descarrilamiento de este segundo tren, agravando el alcance del accidente y multiplicando el número de pasajeros afectados.

Varios vagones volcaron completamente, dejando a numerosos viajeros atrapados en el interior. Testigos presenciales describieron escenas de pánico y caos, con pasajeros rompiendo cristales para poder salir de los trenes.

Pasajeros atrapados y escenas de pánico

Horas después del accidente, los servicios de emergencia confirmaron que todavía había pasajeros atrapados en los convoyes. Algunos testigos relataron que se pedía ayuda a gritos y se solicitaba la presencia urgente de médicos entre los propios viajeros para atender a los heridos.

«Es una escena terrible», declaró uno de los pasajeros, que describió vagones volcados, personas heridas en el suelo y una situación de gran confusión.

Despliegue de los servicios de emergencia

El 061 activó un amplio dispositivo sanitario para atender la emergencia, con cinco UVIS móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU). Equipos de Adif, Renfe e Iryo también se desplazaron hasta el lugar para coordinar la evacuación y asegurar la infraestructura.

Posibles causas del accidente

Por el momento, las causas del descarrilamiento están siendo investigadas y no existe una explicación oficial. Entre las hipótesis que se analizan figuran un posible fallo en los desvíos ferroviarios, problemas en la infraestructura o una incidencia técnica en alguno de los trenes implicados.

Las autoridades ferroviarias han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Líneas de tren cortadas tras el accidente

Como consecuencia del siniestro, la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía permanece completamente interrumpida. Además, el accidente ha afectado indirectamente a la línea Madrid–Barcelona debido a las interconexiones existentes entre ambos trazados, provocando retrasos y cancelaciones en numerosos servicios.

Las compañías ferroviarias trabajan en planes alternativos de transporte para los pasajeros afectados, mientras se evalúa el alcance de los daños y el tiempo necesario para restablecer la circulación.

A la espera de información oficial

Por ahora, no se ha facilitado un balance definitivo de heridos ni una estimación oficial sobre cuándo se podrá reabrir el tráfico ferroviario. Las autoridades han indicado que ofrecerán más información en las próximas horas.

El accidente del AVE en Córdoba se perfila ya como uno de los siniestros ferroviarios más graves registrados en la red de Alta Velocidad en los últimos años.