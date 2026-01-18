El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha enmudecido en la red social X (Twitter) ante la tragedia de la línea de Alta Velocidad que incumbe directamente a su departamento y que ha dejado al menos dos muertos este domingo por el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Puente, conocido por ser un frenético tuiteador, tardó más de una hora en escribir un hueco mensaje sobre el gravísimo accidente: sin dar detalle alguno sobre la causa o los indicios, y sin citar que a esa hora ya se había confirmado por parte de la Guardia Civil que había cinco pasajeros muertos. Más de dos horas después de la tragedia, el ministro tampoco había comparecido ante los medios de comunicación. A las 22:20 horas, Puente seguía sin dar más detalles. Para entonces, ya se había confirmado que habían fallecido siete pasajeros.

El mortal descarrilamiento, que ha dejado también un importante número de heridos de diversa consideración, se ha producido después de la suma de incidencias ocurridas en la red de Alta Velocidad, con colapsos, interrupciones de tráfico e incluso advertencias de profesionales del sector que llevan tiempo advirtiendo del deterioro de la que, durante décadas, ha sido la infraestructura ferroviaria de estrella de España y de la que presumió a nivel internacional.

Durante más de una hora tras la tragedia, tampoco se había producido un pronunciamiento del Gobierno al respecto, más allá de anunciar a través de la televisión estatal TVE que Óscar Puente había decidido viajar a Córdoba para visitar el lugar del accidente. Este anuncio lo ha difundido TVE pasadas las 21:00 horas, cuando el mortal descarrilamiento se ha producido a las 19:50 horas. Para entonces aún había pasajeros atrapados en varios de los vagones de esos trenes que han descarrilado.

No fue hasta pasadas las 21:00 horas cuando el ministro de Transportes publicó un tuit, en el que no daba información al respecto ni hablaba de los cinco fallecidos por el descarrilamiento. Se trataba de un escueto mensaje, en el que no aparecía su imagen y en el que se limitaba a indicar que estaba en un centro de control de Adif «siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)». A las 21:50, cuando ya habían pasado dos horas de la tragedia, seguía sin dar más detalles. Para ahondar en la confusión, en su tuit Óscar Puente decía que iba a seguir lo ocurrido en ese centro de control, mientras TVE había anunciado por fuentes gubernamentales que el ministro estaba de camino hacia el lugar del accidente mortal.

Me encuentro en el H24 de @Adif_es desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz(Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas. pic.twitter.com/Hoyxme05ak — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

El mutismo de Óscar Puente en las redes sociales contrasta con los continuos mensajes que habitualmente difunde para autobombo gubernamental o para criticar a contrincantes políticos.

Precisamente, este mismo fin de semana, en las horas previas a la tragedia, en su cuenta en la red social X publicó un tuit sobre la tensión que se vive en Minnesota (EEUU) –mensaje implícitamente destinado contra Trump– y otro en el que hacía mofa de una noticia en la que se daba cuenta del estilismo de Teresa Urquijo, la esposa del alcalde madrileño José Luis Martínez Almeida, durante la ceremonia religiosa en memoria de Irene de Grecia, recientemente fallecida, hermana de la Reina Sofía.

Otro de los tuits de Óscar Puente en las últimas horas ha ridiculizado al presidente de Aragón y candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, al que en tono despectivo se ha referido como «Mazcón». Y también ha dedicado un mensaje en la red social X a ensalzar a Pedro Sánchez.