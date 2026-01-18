Los peores accidentes de tren de la historia de España

El accidente de dos trenes en Córdoba de este domingo 18 de enero ha vuelto a poner el foco en la seguridad ferroviaria y ha reabierto el debate sobre los accidentes de tren más graves en España. Sólo en lo que va de siglo XXI, más de 150 personas han perdido la vida en accidentes ferroviarios, una cifra que evidencia que, pese a los avances tecnológicos, el riesgo nunca desaparece por completo.

Torre del Bierzo, el más mortífero

El 3 de enero de 1944, el descarrilamiento y posterior choque de varios trenes en el túnel de Torre del Bierzo (León) provocó el peor accidente ferroviario de la historia de España. Aunque la cifra oficial habló de 78 muertos, una posterior investigación publicada en 2019 concluyó que las víctimas fueron en total 100 muertos (94 de ellos en el tren correo) y 111 heridos (29 graves o muy graves; el resto leves o simples contusionados).

Década negra del ferrocarril español

Entre los años 70 y 90 se produjeron algunos de los accidentes de tren más graves del siglo XX. Destacan el choque del ferrobús Cádiz–Sevilla en 1972, con al menos 77 muertos, y numerosos siniestros causados por errores humanos, fallos de señalización o pasos a nivel sin barrera, un problema recurrente durante décadas.

Más de 150 muertos en accidentes de tren

Pese a la modernización de la red ferroviaria, el nuevo siglo también ha estado marcado por graves tragedias. El choque frontal de Chinchilla (Albacete) en 2003, con 19 muertos, o el atropello múltiple de Castelldefels en 2010, con 12 víctimas mortales, pusieron en evidencia deficiencias en seguridad y concienciación.

Angrois (2013), la mayor tragedia

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en la curva de La Grandeira, en Santiago de Compostela, al circular a una velocidad excesiva. El accidente causó 80 muertos y más de 140 heridos, convirtiéndose en el siniestro ferroviario más grave de la historia reciente de España y el primero con víctimas mortales en una línea vinculada a la alta velocidad.

Pasos a nivel: el punto más vulnerable

Muchos de los accidentes más mortíferos tienen un denominador común: los pasos a nivel. Colisiones con camiones, autobuses o turismos han provocado decenas de muertos a lo largo de las últimas décadas, incluso en fechas recientes, como el accidente de Husillos (Palencia) en 2024, con dos fallecidos.

Santiago de Compostela (La Coruña). 24 de julio de 2013. Ochenta muertos y alrededor de 140 heridos al descarrilar un tren Alvia que viajaba de Madrid a Ferrol en la curva de La Grandeira. El tren entró con exceso de velocidad. Volcaron varios vagones.

Valencia. 24 de septiembre de 1980. 27 muertos y 40 heridos. Un tren Madrid-Valencia arrolló un autobús en un paso a nivel en Chirivella.

Albacete. 3 de junio de 2003. 19 muertos y 38 heridos. Choque en un tramo de vía única un Talgo y un tren mercancías en el término municipal de Chinchilla. Iban 86 personas a bordo.

Huarte-Araquil. 31 de marzo de 1997. 18 muertos y 100 heridos, cinco de ellos muy graves. Descarriló el Intercity Miguel de Unamuno de la línea Barcelona-Hendaya. Iban 248 pasajeros a bordo.

Torralba del Moral (Soria). 15 de julio de 1980. 17 muertos y 22 heridos. Choque frontal del Talgo Barcelona-Madrid con un tren mercancías que estaba parado.

Lérida. 25 de marzo de 1988. 15 muertos (entre ellos 10 niños de entre tres y cinco años y cuatro maestras, una de ellas embarazada). Un autobús fue arrollado por un tren en un paso a nivel sin barrera en Juneda (Lérida).