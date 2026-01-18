Testimonios de la tragedia del AVE en Córdoba: «Es una escena terrible»

Al menos cinco personas han muerto y varias más han resultado heridas de diversa consideración en un grave accidente ferroviario ocurrido este domingo 18 de enero en la red de Alta Velocidad, a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba). Dos trenes de larga distancia han descarrilado en un siniestro que ha provocado escenas de pánico entre los pasajeros y ha obligado a interrumpir importantes conexiones ferroviarias en todo el país. Uno de los pasajeros ha declarado poco después del accidente: «Es una escena terrible».

El accidente se ha producido este domingo 18 de enero a las 19:50 horas y, según han confirmado fuentes ferroviarias, el primer convoy afectado fue el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto María Zambrano (Málaga)–Puerta de Atocha (Madrid). El tren descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz, lo que provocó que varios de sus coches invadieran la vía contigua. El tren de Málaga iban al menos 300 pasajeros.

En ese mismo momento circulaba por la vía paralela el tren LD AV 2384, que cubría el recorrido Puerta de Atocha–Huelva. Como consecuencia directa de la invasión de la vía, este segundo tren también descarriló, agravando de forma considerable el alcance del accidente y multiplicando el número de pasajeros afectados.

La violencia del impacto provocó el vuelco de varios vagones y dejó a numerosos viajeros atrapados en el interior de los convoyes. Más de una hora después del descarrilamiento, los servicios de emergencia confirmaban que todavía había pasajeros sin poder ser evacuados. Testigos presenciales relataron escenas de caos y angustia, con personas heridas siendo atendidas en el suelo y viajeros pidiendo ayuda a gritos.

Pasajeros atrapados y escenas de pánico

«Es una escena terrible», ha relatado uno de los pasajeros, aún en estado de shock. Según los testimonios recogidos en el lugar, algunos viajeros se vieron obligados a romper los cristales de los vagones para poder salir, mientras otros solicitaban desesperadamente la presencia de médicos entre los pasajeros para atender a los heridos de mayor gravedad. Los testigos han descrito escenas de mucha sangre, debido, entre otros, a cortes con los cristales de las ventanillas de los trenes.

Romper con martillos las ventanillas

Los pasajeros se encuentran en el apeadero de Córdoba donde se produjo el accidente. Uno de los testigos ha relatado que «hemos tenido que coger martillos para romper los cristales de las ventanas y salir por ahí».

Amplio despliegue de emergencias

Los servicios de emergencia activaron de inmediato un amplio dispositivo para atender a las víctimas y asegurar la zona del accidente. El 061 desplegó cinco UVIS móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), con el objetivo de coordinar la asistencia sanitaria y el traslado de los heridos a centros hospitalarios.

Equipos de Adif, Renfe e Iryo también se desplazaron hasta el lugar del siniestro para colaborar en la evacuación de los pasajeros y evaluar los daños en la infraestructura ferroviaria.

Interrupción entre Madrid y Andalucía

Como consecuencia del accidente, la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida. La afectación se extiende también a la línea Madrid–Barcelona debido a las interconexiones existentes entre ambos trazados, lo que ha provocado importantes retrasos y cancelaciones en numerosos servicios ferroviarios.

Las compañías ferroviarias trabajan en planes alternativos de transporte para los pasajeros afectados, mientras se evalúa el alcance total de los daños.

Investigación abierta sobre el accidente

Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre el número total de heridos ni sobre las causas del descarrilamiento. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre las primeras hipótesis que se analizarán figuran un posible fallo en los desvíos, una incidencia en la infraestructura o un problema técnico en alguno de los trenes implicados.

Las autoridades han indicado que en las próximas horas se facilitará información oficial sobre el balance definitivo de víctimas y el tiempo estimado para la reanudación del servicio ferroviario, en uno de los accidentes más graves registrados en la red de Alta Velocidad en los últimos años.