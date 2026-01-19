Cortes de luz en Madrid del 19 al 25 de enero: horarios y calles afectadas
Como todas las semanas las distribuidoras eléctricas publican cuáles van a ser los trabajos programados en la red y cortes de luz que de alguna manera acabarán afectando a los habitantes de toda la Comunidad. Por ello es importante hacer un repaso de los que se van a producir en la semana del 19 al 25 de enero ya que vamos a tener varios cortes, que además están previstos en distintos municipios de Madrid, algunos muy breves y otros lo bastante amplios como para que convenga tenerlos claros. No se trata de apagones inesperados, sino de actuaciones de mantenimiento que buscan asegurar la red, aunque eso no quita que a más de uno le pillen justo a media mañana.
Los avisos de este tipo suelen pasar desapercibidos, sobre todo cuando afectan a calles muy concretas. Por eso resulta útil repasar no sólo los horarios, sino también las zonas exactas incluidas en el documento oficial. Esta semana destacan varios puntos de la capital, junto con municipios como Alcobendas, Villaviciosa de Odón, Paracuellos, Galapagar o Valdemanco, entre otros. En algunos casos se trata de franjas cortas de una o dos horas; en otros, de actuaciones repartidas en dos turnos dentro del mismo día. A continuación, se presenta un desglose para que cualquier vecino pueda comprobar si su calle está afectada. Primero, los horarios, y después, un repaso municipio por municipio.
Horario de los cortes de luz
Aunque hacemos un repaso a la semana, los trabajos se van a desarrollar entre el martes 20 y el jueves 22.
Martes, 20 de enero
- Alcobendas: 08:30–10:30
- Villaviciosa de Odón (El Bosque): 09:30–10:30
- Madrid (Bravo Murillo – Pedro Villar): 07:45–09:45
- Madrid (Alonso Cano – Ponzano – Ríos Rosas): 08:10–08:30 y 16:45–17:00
- Madrid (El Greco – La Perdiz): 08:15–08:30 y 18:00–18:15
- Madrid (Monasterio de Batuecas): 09:00–11:00
- Madrid – zona Montecarmelo: 12:00–14:00
- Las Rozas (urbanización Pe Pinar): 09:15–11:00
- Valdemanco: 08:30–09:00
Miércoles, 21 de enero
- Alcorcón: 14:00–15:00
- Gandullas – Piñuécar: 09:01–12:00
- Madrid (Conde de Torralba – Pablo Luna – Castellana): 09:00–11:00
- Valdemanco: 17:30–18:00
- Piñuécar: 09:01–12:00
Jueves, 22 de enero
- Fuente el Saz de Jarama: 15:30–17:30
- Galapagar: 08:30–09:00 y 16:00–16:30
- Las Matas (Las Rozas): 10:00–12:00
- Madrid (Antonio de Pinedo – Benicasim – Tejada – León Pinelo – Santa María del Mar): 12:30–13:30
- Paracuellos de Jarama: 09:00–11:00 y 12:00–14:00
- Pozuelo de Alarcón: 09:00–11:00
De este modo, ni hoy lunes y tampoco el viernes se van a producir cortes de luz. Y como vemos también en los horarios, la mayoría de ellos se van a producir por la mañana y a primera hora, justo cuando quizás nos estemos preparando para ir a trabajar o a llevar a los niños al colegio de modo que es importante tenerlo en cuenta. El resto de los cortes están programados para el mediodía y también habrá algún que otro corte por la tarde.
Calles y municipios afectados
Además de los horarios de los cortes de luz, es importante también tener en cuenta cuáles son las direcciones exactas. De este modo, vamos a poder localizar de un vistazo si la afectación del corte que se produzca podría impactar o no, en el propio barrio.
Alcobendas
Afectación localizada en tres puntos concretos:
- Avenida de España (54 BI y 54 VE)
- Calle Jarama (nº 48 PR y 48)
- Plaza Francisco Casillas (0 AP)
Alcorcón
- Calle Sahagún, nº 11
Villaviciosa de Odón – El Bosque
Zona residencial amplia con varias calles incluidas:
- Duero, 1
- Ebro, 46–83
- Henares, 1–9
- Jalón, 1–20
- Segre, 1–7
- Tajo, 66–85
- Turia, 2
Fuente el Saz de Jarama
- Cristóbal Colón (2B–2D)
- Del Humilladero (2–4)
- M-112 (números 6 y 8)
Galapagar
Varios núcleos principales del municipio aparecen recogidos en los cortes de luz programados para estos día. Anota estas calles:
- Canteros
- Claridad
- El Dintel
- Escuelas
- Fragua
- Fuente Álamo
- San Gregorio
- Tramo de la M-528
- Carretera Villalba, nº 11
Gandullas – Piñuécar
En este otro municipio se va a producir un corte de mayor extensión, con calles muy dispersas que ahora enumeramos:
- Alegre
- Buitrago
- Calleja Iglesia
- Corralón
- Estrella
- Fragua
- Fuentechica
- Margarita
- Real
- Plazas de Paz y de la Sierra
Las Rozas / Las Matas
En este otro municipio, dos son las calles que se van a ver afectadas
- Calle Chile, 16
- Urbanización Pe Pinar (del 5 al 55)
Madrid (varias zonas)
En el caso de la capital vamos a tener afectaciones en Chamberí, Tetuán, Montecarmelo, Mirasierra y alrededores:
- Bravo Murillo (304–306)
- Pedro Villar (3–7)
- Alonso Cano, 69
- Espronceda (3–12)
- Ponzano (45–59)
- Ríos Rosas (28–41)
- El Greco, 6–8
- La Perdiz, 4
- Monasterio de Batuecas, del Paular, Suso y Yuso
- Conde de Torralba
- Pablo Luna
- Castellana (288–302)
- Antonio de Pinedo
- Benicasim
- Tejada
- León Pinelo
- Santa María del Mar
Paracuellos de Jarama
En este municipio, cinco son las calles que se van a ver afectadas:
- Jacinto Benavente
- Candil
- Chorrillo Alta
- Mirador
- Peñascal
Pozuelo de Alarcón
Una sola calle se verá afectada en Pozuelo.
- Calle Francia, nº 8
Valdemanco
Por último, en este municipio se verán afectadas cuatro calles:
- El Reconquillo (1–77)
- La Hoya (2–16)
- Linarejo
- M-610 (varios tramos)
Estos son todos los municipios y calles que van a tener cortes de luz en Madrid esta semana. Desde iDe de Iberdrola, informan que todos son programados aunque en el caso de acabar antes de tiempo, la luz se restablecerá por lo que los usuarios no tienen porqué intentar arreglar el corte, dado que el servicio podría restablecerse antes y se corre el riesgo de accidente grave.