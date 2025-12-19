Toda la verdad sobre el apagón chino: es más grave de lo que parece y está confirmado

¿Afronta China un estancamiento prolongado de su economía? Los expertos ya hablan de una recesión económica en la segunda economía del mundo que puede ser más larga de lo esperada mientras intenta transitar de un modelo basado en la construcción al consumo y la tecnología. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la situación económica de China que preocupa al resto del mundo. Así está siendo el apagón chino.

China es la segunda economía más importante del mundo y sigue asombrando al mundo con sus avances tecnológicos, pero su economía viene desde hace meses dando señales de preocupación. Aunque su media de crecimiento en 2025 es del 4,8% y en el último semestre del año creció por encima del 5%, su economía ha profundizado una fuerte desaceleración con señales inequívocas de recesión. Todo ello debido a su crisis inmobiliaria y un bajo consumo interno que se traduce en una caída de la inversión y de las ventas minoristas. A esto hay que sumar los problemas demográficos de una población envejecida.

Y los números están encima de la mesa. Según los indicadores, las ventas minoristas aumentaron sólo un 1,3% respecto al año anterior y la producción industrial registró su crecimiento más débil desde agosto de 2024, creciendo ‘sólo’ un 4,8% interanual. Desde Goldman Sachs explican este problema por la caída de ventas de los automóviles. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China, las ventas minoristas de automóviles cayeron un 8,1% en noviembre respecto a 2024.

A esto hay que sumar que la inversión inmobiliaria cayó un 15,9% hasta noviembre, lo que supone una caída del 10,3% con respecto a 2024. Esto ha provocado una caída de los precios de la vivienda (1,2%) y también los de la vivienda usada (un 5,8%).

Los expertos y el apagón chino

¿Se está apagando la economía de China? Desde luego, este estancamiento hace presagiar una posible recesión y algunos expertos han opinado recientemente sobre la situación que vive China. «Es difícil generar un aumento significativo en el consumo sin una mejora más clara en las perspectivas laborales y el crecimiento salarial», afirmó Zavier Wong, analista de mercado en eToro, en declaraciones que recoge Reuters.

Incluso Kristalina Georgieva, directora general del FMI, ha intentado persuadir a China para que intente impulsar el consumo y equilibrar el crecimiento tirando de las exportaciones al resto del mundo, gran sostén de la economía china en los últimos años. Según datos de Euronews, el PIB real en China se ha estabilizado en un 5% anual, mientras que antes de la pandemia estaba en un 7%.

El Economista también cita un informe de los analistas de Oxford Economics en el que se habla del crecimiento de la economía en forma de K y L. Estas dos siglas pueden resumir a la perfección la situación de la segunda economía del mundo. La K representaba hace meses la situación de China, una economía dual donde las exportaciones e industria equilibraban el hundimiento del consumo y sector inmobiliario en el gigante asiático. El estancamiento de estas dos primeras fuerzas conduce a una L con un estancamiento que puede ser más largo de lo esperado.

«La tan citada bifurcación de China (la conocida economía en forma de K en la que la producción y las inversiones en manufactura avanzada compensan la debilidad de la industria tradicional y el consumo) podría estar dando paso ahora a una desaceleración más generalizada de la demanda interna», informan los expertos en el informe que cita ese medio.

«La producción manufacturera de alta tecnología, incluidos los automóviles y la maquinaria para fines especiales, sigue superando al resto, pero el impulso se ha debilitado claramente, con un crecimiento que ha bajado hasta alrededor del 8% interanual desde aproximadamente el 12% registrado en marzo», afirman en un análisis de lo que está siendo la economía china en este 2025.

Los expertos de la Oxford Economics han considerado estos datos «decepcionantes», mientras que China se encamina a sus peores datos de inversión en 30 años. Desde luego, los datos dejan clara la desaceleración y la posible recesión de la segunda economía más fuerte del mundo.