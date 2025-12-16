El Ministerio de Comercio de China ha decidido imponer a partir de mañana aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% al cierre de la investigación por competencia desleal que inició hace un año sobre las importaciones procedentes de la Unión Europea de carne de cerdo y otros productos porcinos.

La horquilla de aranceles que será finalmente implementada se sitúa por debajo del rango de tarifas de hasta el 62,4% que Pekín venía aplicando de forma provisional desde septiembre sobre las importaciones de una variedad de productos de cerdo.

Al cierre de su investigación, abierta en junio de 2024 a instancias de la Asociación de Ganadería de China, el Ministerio de Comercio del gigante asiático ha concluido que la carne de cerdo y sus subproductos importados estaban siendo objeto de ‘dumping’ a causa de las importaciones desde la UE, «causando un daño importante a la industria nacional».

De este modo, las autoridades chinas han determinado la imposición a partir del 17 de diciembre de 2025 de «derechos antidumping» a la carne de cerdo y sus subproductos importados originarios de la Unión Europea. Estos gravámenes sobre las importaciones desde la UE de carne de cerdo y sus subproductos tendrán una vigencia de cinco años.

En concreto, la investigación del Ministerio de Comercio de China se ha enfocado hacia productos procesados a partir de cerdos sacrificados, incluyendo carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada; despojos de cerdo frescos, refrigerados y congelados; grasa y manteca de cerdo frescas, refrigeradas, congeladas, secas, ahumadas, saladas o encurtidas que no estén refinadas ni extraídas por otros métodos y que no contengan carne magra; así como casquería, refrigerada, congelada, seca, ahumada, salada o encurtida.

Según la información del Ministerio de Comercio de China, el impacto para las empresas españolas que exportan su producción al país oscilará entre el 4,9% aplicable a Litera Meat, el menor arancel previsto, y el 9,8%, que será la tarifa del resto de empresas españolas del sector afectadas, incluyendo Argal Alimentación, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, ElPozo Alimentación, Noel Alimentaria, Friselva, Industrias Cárnicas Tello, Corporación Alimentaria Guissona o Incarlopsa.

De su lado, las cárnicas neerlandesas VION Boxtel, VION Groenlo, VION Apeldoorn y VION Scherpenzeel se verán afectadas por un gravamen del 19,8%, el más elevado previsto.