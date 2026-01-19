Toda la verdad del abandono de Pablo Benegas tras la vuelta de Amaia a La oreja de Van Gogh

La anunciada gira de La Oreja de Van Gogh para 2026, que supondrá el regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo, ha abierto una nueva etapa cargada de expectación, pero también de incertidumbres internas que comienzan a salir a la luz. Aunque el anuncio fue recibido como un acontecimiento histórico para una de las bandas más influyentes del pop español, en las últimas semanas se han ido acumulando señales de tensión que han desembocado en una decisión clave: la salida de Pablo Benegas del proyecto.

Hasta ahora, las causas de su abandono habían sido objeto de especulación, con teorías que apuntaban a una relación deteriorada entre el guitarrista y la cantante. Sin embargo, una información revelada en exclusiva por el periodista David Insua en el programa El Despertador, de Radio Nacional de España, ofrece una lectura muy distinta de lo ocurrido y sitúa el foco en un aspecto mucho más delicado: el bienestar personal de Amaia Montero.

¿Por qué ha abandonado Pablo Benegas?

Según explicó Insua en la citada intervención radiofónica, la postura de Pablo Benegas ante el regreso de Amaia no estaría relacionada con conflictos personales ni con desacuerdos artísticos. Muy al contrario, el periodista subrayó que la decisión del guitarrista habría estado motivada por una profunda preocupación por la salud y la estabilidad de la vocalista en un contexto de alta exigencia profesional.

«En el momento en el que se plantea la vuelta de Amaia Montero a la formación, Pablo Benegas decide ponerse en contra de ese regreso para primar su bienestar», explicó Insua en El Despertador. El periodista añadió que Benegas no consideraba que la cantante estuviera en condiciones de asumir «todos los compromisos y el nivel de exigencia en una gira tan extensa».

Estas palabras aportan una nueva dimensión al debate, alejándolo de lecturas simplistas sobre supuestas rencillas internas y situándolo en el terreno de la responsabilidad personal y profesional dentro de una banda con una trayectoria tan prolongada como La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero, la reina del grupo

De acuerdo con la información facilitada por Insua, Pablo Benegas trasladó su postura tanto al resto del grupo como a la propia Amaia Montero. Sin embargo, la reacción no fue la esperada. «La respuesta no es la mejor», afirmó el periodista, dejando entrever que su preocupación no fue compartida por el resto de los implicados en el proyecto.

Ante esa situación, Benegas optó por dar un paso atrás. Según Insua, el guitarrista decidió no participar en una etapa que consideraba que «no es del todo buena para ella», en referencia a Amaia. Una determinación que, lejos de responder a un enfrentamiento, se habría tomado desde una posición de coherencia personal y de cuidado hacia una figura clave en la historia del grupo.

Este punto resulta especialmente relevante, ya que desmonta la idea de una ruptura abrupta o conflictiva y plantea la salida de Benegas como una consecuencia directa de un desacuerdo de fondo sobre la conveniencia del regreso en las condiciones planteadas.

Duras críticas a Amaia Montero

Durante la conversación en El Despertador de RNE, el presentador Gorka Rodríguez planteó si la decisión de La Oreja de Van Gogh de presentar su nuevo tema, Todos estamos bailando la misma canción, en playback podía interpretarse como una confirmación de las dudas expresadas por el ex miembro del grupo.

En este contexto, David Insua hizo referencia a un ensayo publicado por la banda en sus redes sociales, señalando el clima de presión que se ha generado en torno a Amaia Montero desde el anuncio de su regreso. «Hay muchos comentarios que no benefician a Amaia porque le están poniendo mucha presión y que dicen que no va a estar a la altura», señaló el periodista.

Hay muchas dudas en el aire

A día de hoy, sigue sin estar claro si la gira prevista para 2026 marcará el inicio de una nueva etapa estable para La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente o si se tratará de un reencuentro limitado en el tiempo. Lo que sí parece empezar a aclararse es el contexto en el que se ha producido la salida de Pablo Benegas, una figura fundamental en la identidad sonora del grupo desde sus inicios.

La versión ofrecida por David Insua aporta una lectura más humana y compleja de los acontecimientos, en la que las decisiones no responden únicamente a intereses profesionales, sino también a preocupaciones personales difíciles de conciliar con las dinámicas de una gran gira.

Mientras el grupo avanza en los preparativos de su regreso a los escenarios, la ausencia de Benegas añade un nuevo elemento de incertidumbre a una etapa ya marcada por la expectación y el escrutinio público. Un escenario en el que, más allá de los titulares, el equilibrio entre la música, la presión mediática y el bienestar personal se presenta como el verdadero desafío.