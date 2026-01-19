Multas por sacar dinero del cajero: Hacienda confirma lo peor

Aunque el uso de las tarjetas y dispositivos móviles para hacer pagos, es algo a la orden del día, en España el uso de efectivo es todavía elevado, a pesar de que muchos sienten un mayor control al respecto en los últimos años. Y este 2026 parece que ese control se recrudece, si tenemos en cuenta que Hacienda va a prestar cada vez más atención a todas las operaciones en metálico con el objetivo de frenar el fraude y el blanqueo de capitales. Y por este motivo también, se ha generado cierta inquietud entre quienes realizan retiradas frecuentes o grandes ingresos en los cajeros automáticos, especialmente porque las sanciones pueden alcanzar importes muy elevados. Lo llamativo es que el origen del problema no está tanto en sacar dinero del cajero, sino en lo que ocurre alrededor de esa operación.

Aunque sacar dinero de un cajero puede parecer algo cotidiano o de lo más normal, lo cierto es que en la actualidad se puede convertir en un movimiento vigilado si supera ciertos límites. Pocos lo saben, pero los bancos tienen la obligación legal de comunicar operaciones determinadas, o de hecho, cuando se superan ciertos importes o se realizan con cierta regularidad y no queda justificado del todo. Y, cuando Hacienda considera que la operación no encaja con el perfil del titular o no aparece respaldada por documentación suficiente, pueden llegar los requerimientos. No es algo inmediato ni automático, pero sí es una situación que se está repitiendo cada vez más. Ante este escenario, conviene repasar con calma qué está vigilando exactamente Hacienda, qué límites existen realmente y en qué casos las sanciones pueden convertirse en un problema serio. Las normas en sí no han cambiado de forma radical, pero sí la intensidad con la que se aplican, y eso explica por qué este tema vuelve al centro de la conversación.

Qué controla Hacienda cuando retiras dinero del cajero

A diferencia de lo que circula en redes sociales, Hacienda no multa por retirar dinero en un cajero. Sin embargo, sí supervisa determinados movimientos. En concreto, las entidades bancarias deben informar cuando:

La retirada o el ingreso supera los 3.000 euros .

. La operación incluye billetes de 500 euros, aunque sea un solo billete.

Ese aviso no implica que el titular esté haciendo algo indebido, pero sí abre la puerta a que Hacienda solicite justificación. El objetivo es comprobar que el movimiento encaja con ingresos declarados o actividades económicas lícitas. Además, hay límites adicionales cuando se transporta dinero físicamente:

Más de 100.000 euros dentro de España: declaración obligatoria mediante el formulario S1.

declaración obligatoria mediante el formulario S1. 10.000 euros o más al entrar o salir del país: también es obligatorio declararlo, incluso dentro de la Unión Europea.

Es en estas situaciones donde empiezan los problemas si no se cumplen las obligaciones de información.

Las sanciones pueden ser muy elevadas

Las multas se aplican cuando la operación debería haberse declarado y no se ha hecho o cuando Hacienda aprecia falta de justificación en el origen del efectivo.

No presentar el modelo S1 cuando es obligatorio. Mover grandes cantidades sin declararlas puede tener consecuencias muy serias. La sanción puede llegar al 150% del importe no declarado. Si hablamos de 100.000 euros, la multa podría ascender hasta 150.000 euros, además de la retención temporal del dinero hasta demostrar su procedencia.

Mover grandes cantidades sin declararlas puede tener consecuencias muy serias. La sanción puede llegar al 150% del importe no declarado. Si hablamos de 100.000 euros, la multa podría ascender hasta 150.000 euros, además de la retención temporal del dinero hasta demostrar su procedencia. Falta de justificación o indicios de ocultación. Aquí es donde Hacienda actúa con más contundencia. Si aprecia incoherencias, los técnicos pueden solicitar documentación adicional o también abrir un expediente sancionador, bloquear temporalmente los fondos o ampliar las comprobaciones si observan operaciones repetidas o poco claras

Esta última parte es la que más preocupa a expertos y asesores fiscales: una operación que parece rutinaria puede complicarse si no hay respaldo documental suficiente.

Por qué Hacienda está endureciendo los controles

El objetivo de la Administración para endurecer estos controles, o de hecho, para estar más encima de los movimientos que se hacen con el dinero en efectivo, está en reducir el uso del dinero para actividades ilícitas y aumentar la trazabilidad del dinero. De este modo, y aunque algunos bancos permiten retiradas diarias de hasta 3.000 euros sin pedir explicaciones, varias retiradas consecutivas pueden activar alertas automáticas. Es decir, no es sólo el importe, sino la frecuencia y sobre todo lo más importante: la falta de justificación.

Hacienda mantiene además que estos controles son necesarios para proteger el sistema financiero y para asegurar que el dinero en metálico no se utilice para ocultar ingresos. Por eso los expertos recuerdan que conviene declarar los movimientos que superen los límites legales y conservar siempre justificantes, especialmente si se manejan cantidades elevadas.

La conclusión entonces es sencilla: no hay multas por sacar dinero del cajero, pero sí por no justificar de dónde procede cuando la operación entra en los supuestos que exige la ley. Y tanto el año pasado como este, ya se ha dejado claro que Hacienda está aplicando la normativa con más rigor que nunca.