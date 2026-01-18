Sánchez suspende su agenda ante la tragedia del AVE en Córdoba atendiendo la solicitud de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado por completo la agenda oficial que tenía fijada para este lunes. El anunció de Sánchez se ha producido después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la tragedia del AVE ocurrida en Córdoba, le haya pedido suspender la reunión que ambos tenían previsto mantener en el Palacio de La Moncloa este lunes.

Feijóo, consternado ante el dramático alcance del accidente ferroviario –al menos 21 muertos y 100 heridos confirmados hasta las 23:40 horas de eset domingo–, avanzó que la enorme gravedad de lo ocurrido obligaba a los líderes políticos nacionales a centrar su atención en esta tragedia. «Nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias», indicó Feijóo. Minutos después, Moncloa hacía público que Pedro Sánchez cancelaba la agenda oficial que tenía programada para este lunes.

El accidente ferroviario se produjo a las 19:50 horas. A escasos minutos de la medianoche, los servicios de emergencia seguían intentando rescatar a pasajeros que continuaban atrapados en los vagones más afectados por el impacto y que habían quedado muy dañados.

A las 23:03 horas, Núñez Feijóo expresó su consternación ante lo ocurrido. «Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias», informaba el líder del PP a través de su cuenta en la red social X (Twitter).

En el mismo comunicado, Feijóo desvelaba que ya había escrito a Pedro Sánchez para suspender el encuentro que tenían previsto este lunes en La Moncloa.

«Toda la atención debe estar en la emergencia y en avergiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia», ha subrayado el presidente del Partido Popular.