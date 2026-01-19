Al Albacete le vuelve a tocar el gordo: se enfrentará al Barcelona en cuartos de Copa del Rey

Ya se conocen los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey. El Barcelona se enfrentará al Albacete en el Carlos Belmonte. Después de eliminar al Real Madrid, el cuadro castellano-manchego recibirá ahora al otro gigante de la Liga con el sueño de volver a dar la campanada. Las eliminatorias se disputarán a partido único entre el 3 y el 6 de febrero.

El Albacete se presentaba en esta ronda después de dar la campanada en octavos de final tras vencer al Real Madrid. Era el único equipo de Segunda División presente en este sorteo, por lo que tenían asegurado un enfrentamiento contra un Primera, independientemente de si pasaba algún conjunto más de la categoría de plata o no. Los albaceteños sueñan con volver a disputar una semifinal de la Copa del Rey.

El Barcelona venía de ganar al Racing de Santander en un partido donde sufrió más de lo esperado. Los cántabros tuvieron una ocasión clara para mandar el partido a la prórroga en la última jugada del partido, pero el disparo lo repelió Joan García y a la contra, sentenciaron los azulgranas. Ahora se medirán a otro Segunda, el Albacete, verdugo del eterno rival en octavos.

Además, el sorteo ha dejado un atractivo Betis-Atlético de Madrid. Un duelo que tendrá lugar en el estadio de La Cartuja entre dos de los grandes equipos de la Liga. Los verdiblancos, sextos clasificados en la tabla, recibirán al cuadro colchonero, cuarto clasificado, en busca de un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. El cuadro de Pellegrini se impuso al Elche en la ronda anterior, mientras que los de Simeone ganaron por la mínima al Deportivo de la Coruña. En su visita liguera a La Cartuja, el Atleti se impuso por 0-2 al Betis.

Los otros dos emparejamientos que han deparado el azar han sido Valencia-Athletic y un derbi vasco entre Alavés y Real Sociedad en Mendizorroza. Los ches ya recibieron en Mestalla a los leones en esta misma ronda hace tres temporadas, en la 2022-23, y cayeron por 1-3. Tres años después, los dos equipos se vuelven a ver las caras en el mismo escenario.

Así quedan los cuartos de final de la Copa