Doblete histórico: Bucsa es campeona al cuadrado en Mérida y ya es la número uno de España

Culmina Cristina Bucsa una semana tan inesperada como exitosa. Aterrizó en Mérida con cinco derrotas en lo que va de temporada y despega de la ciudad mexicana con dos títulos bajo el brazo. Estrena su vitrina de títulos individuales al batir (6-1, 4-6, 6-4) a la polaca Magdalena Frech y poco después, apenas una hora, volvió a saltar a pista e hizo lo propio junto a la china Xinyu Jiang al rendir a la dupla de Isabelle Haverlag y Maia Lumsden.

«Quiero dar las gracias a mi Papá, por ponerme siempre en mis límites y trabajar muy duro conmigo. La de esta noche ha sido una batalla muy dura y estoy muy orgullosa de lo que estamos consiguiendo trabajando. También a la gente que me apoya desde casa. Hay muchísima gente y se lo agradezco un montón, desde el corazón», dijo Bucsa en castellano, con el típico sombrero mexicano y el trofeo en las manos.

El triunfo le permite escalar hasta el puesto 31 del ranking WTA y le convierte en la tenista española mejor posición. Atrás quedan Jessica Bouzas -50- y Paula Badosa, que sigue lastrada por las lesiones y ya se ve fuera del top 100. Por el camino en Mérida ha conseguido cinco victorias en siete días y derrota a una top 10 como Jasmine Paolini (7). El de Busca es el triunfo silencioso de la constancia porque en la mayoría de sus torneos combina individuales y dobles. Precisamente la segunda especialidad es su virtud.

Acumula siete títulos y el bronce olímpico en París 2024 conseguido junto a Sara Sorribes. Bucsa es una tenista atípica, poco amiga de las redes sociales y de naturaleza tranquila y despreocupada. Carece de un equipo de comunicación al uso y huye del protagonismo. Nunca ha cambiado de entrenador, sigue siendo su padre, y tampoco su campamento de entrenamientos en Cantabria. Hasta hace poco no tenía patrocinadores y ahora posee su propia línea de ropa.