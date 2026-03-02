Tenis: WTA 500 Mérida

Doblete histórico: Bucsa es campeona al cuadrado en Mérida y ya es la número uno de España

La española se proclamó campeona tanto en individuales como dobles del torneo mexicano

Escala hasta el puesto 32 del ranking y ya es la tenista española mejor posicionada

Bucsa
Bucsa posa con el trofeo del torneo de Mérida. (WTA)

Culmina Cristina Bucsa una semana tan inesperada como exitosa. Aterrizó en Mérida con cinco derrotas en lo que va de temporada y despega de la ciudad mexicana con dos títulos bajo el brazo. Estrena su vitrina de títulos individuales al batir (6-1, 4-6, 6-4) a la polaca Magdalena Frech y poco después, apenas una hora, volvió a saltar a pista e hizo lo propio junto a la china Xinyu Jiang al rendir a la dupla de Isabelle Haverlag y Maia Lumsden.

«Quiero dar las gracias a mi Papá, por ponerme siempre en mis límites y trabajar muy duro conmigo. La de esta noche ha sido una batalla muy dura y estoy muy orgullosa de lo que estamos consiguiendo trabajando. También a la gente que me apoya desde casa. Hay muchísima gente y se lo agradezco un montón, desde el corazón», dijo Bucsa en castellano, con el típico sombrero mexicano y el trofeo en las manos.

El triunfo le permite escalar hasta el puesto 31 del ranking WTA y le convierte en la tenista española mejor posición. Atrás quedan Jessica Bouzas -50- y Paula Badosa, que sigue lastrada por las lesiones y ya se ve fuera del top 100. Por el camino en Mérida ha conseguido cinco victorias en siete días y derrota a una top 10 como Jasmine Paolini (7). El de Busca es el triunfo silencioso de la constancia porque en la mayoría de sus torneos combina individuales y dobles. Precisamente la segunda especialidad es su virtud.

Acumula siete títulos y el bronce olímpico en París 2024 conseguido junto a Sara Sorribes. Bucsa es una tenista atípica, poco amiga de las redes sociales y de naturaleza tranquila y despreocupada. Carece de un equipo de comunicación al uso y huye del protagonismo. Nunca ha cambiado de entrenador, sigue siendo su padre, y tampoco su campamento de entrenamientos en Cantabria. Hasta hace poco no tenía patrocinadores y ahora posee su propia línea de ropa.

Lo último en Deportes

Últimas noticias