Cuándo se juega el Carlos Alcaraz – Hanfmann: dónde ver por TV en directo gratis la segunda ronda del Open de Australia 2026
Este Carlos Alcaraz - Hanfmann corresponde a la segunda ronda del US Open 2026
Carlos Alcaraz y Yannick Hanfmann se ven las caras en este apasionante encuentro que corresponde a la segunda ronda del Open de Australia 2026. El tenista murciano verá en el alemán a un duro rival, pero lo cierto es que el de El Palmar es el gran favorito para llevarse el triunfo y así seguir avanzando en este Grand Slam que espera poder ganar y donde todos los aficionados esperan ver una gran final entre Carlitos y Jannik Sinner. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de TV para ver en directo este partidazo.
A qué hora se juega el partido Carlos Alcaraz vs Hanfmann en el Open de Australia 2026
Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en el Open de Australia 2026, donde barrió de la pista al tenista local Adam Walton. El murciano consiguió imponerse en tres sets (6-3, 7-6 y 6-2) a su rival australiano en la Rod Laver Arena y consiguió avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año. En dicha fase se tendrá que ver las caras con el alemán Yannick Hanfmann, lo que sin duda será un auténtico partidazo en el que el de El Palmar sigue siendo el gran favorito, pero que no podrá dar nada por hecho para avanzar hasta la tercera ronda y continuar soñando con conquistar este grande, que es el único que le falta en su palmarés.
Y es que Carlos Alcaraz ya suma una gran cantidad de títulos en sus vitrinas, pero de los cuatro Grand Slam que hay, al murciano le falta únicamente el Open de Australia. El español espera que este sea su año y convertirse en el segundo tenista nacido en nuestro país que consigue coronarse en Melbourne, ya que hay que recordar que Rafa Nadal es el único que lo ha logrado, haciéndolo en dos ocasiones.
La organización de este primer Grand Slam del año ha programado este apasionante Carlos Alcaraz – Hanfmann que corresponde a la segunda ronda del Open de Australia 2026 para este miércoles 21 de enero. Todavía no se ha anunciado el orden de juego, por lo que habrá que estar atentos para ver en qué horario colocan al tenista murciano, que espera poder llevarse la victoria en la Rod Laver Arena.
Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026
Carlos Alcaraz ha comenzado este 2026 con la máxima ilusión posible. El murciano sabe que en 2025 no comenzó bien, pero poco a poco fue levantándose y acabó cerrando una temporada bastante notable, pero ahora es prácticamente empezar de cero y ahora su primer objetivo de este curso es conquistar por primera vez el Open de Australia 2026. Lo hará con Samuel López a su lado, ya que hay que recordar que hace unas semanas anunció que Juan Carlos Ferrero dejaba de ser su entrenador.
Este vibrante Carlos Alcaraz – Hanfmann de la segunda ronda del Open de Australia 2026 se disputará este miércoles 21 de enero. El tenista murciano y el alemán sólo se han enfrentado en una ocasión en el circuito de la ATP y la victoria acabó siendo para el de El Palmar, que logró imponerse en 2023 en Pekín por 6-4 y 6-3.
Dónde ver el Open de Australia 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en este primer Grand Slam del año fue Eurosport. Eso significa que el Carlos Alcaraz – Hanfmann de segunda ronda del Open de Australia 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que este canal tiene disponible en diferentes plataformas como podrían ser HBO Max o Movistar+. Habría que destacar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que haga el murciano en Melbourne.
Además, todos aquellos seguidores del tenista de El Palmar y los amantes de este deporte tan apasionante podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Hanfmann de la segunda ronda del Open de Australia 2026 mediante diferentes aplicaciones como Eurosport, Movistar+, o HBO Max. Estas apps se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, smarts TVs, o tablets, pero hay que recordar que también pondrán sus webs a disposición de sus clientes para que puedas acceder a ellas con un ordenador y no perderte nada de lo que ocurra en el choque que protagonizará Carlitos.
En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en este Open de Australia 2026, donde atenderemos a todos los tenistas españoles que participan en este primer Grand Slam del año. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Hanfmann de segunda ronda del torneo australiano y una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica y todas las reacciones importantes que nos puedan llegar desde Melbourne.
Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Hanfmann del Open de Australia 2026
Por otro lado, todos aquellos aficionados al mundo del tenis que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de segunda ronda del Open de Australia 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Habrá emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE que podrían conectar con Melbourne para contar todo lo que esté ocurriendo en el partidazo Carlos Alcaraz – Hanfmann.