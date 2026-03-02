El PP acorrala a Zapatero por los whatsapp con Julio Martínez: «¿Los ha borrado como el fiscal general?»

Fernando Martínez-Maíllo, senador del Partido Popular (PP) encargado de interpelar a José Luis Rodríguez Zapatero este lunes en la comisión de investigación del Senado, ha acorralado al que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 por los whatsapp que se intercambió con Julio Martínez Martínez, su conseguidor y empresario vinculado a la compañía Plus Ultra.

«¿Los ha borrado como el fiscal general?», le ha preguntado Martínez-Maillo sobre los mensajes con Julio Martínez, poniendo contra las cuerdas a un Zapatero que ha apelado al «derecho a la intimidad» para no tener que responder a la pregunta del senador del PP.

«Las comunicaciones con el señor Julio Martínez son por WhatsApp normal supongo», ha iniciado Maíllo, en la última intervención entre los interpelantes de la comisión de investigación del Senado de este lunes, con Zapatero como compareciente. El ex presidente del Gobierno ha respondido en afirmativo, si bien ha querido resaltar que «tenía poca comunicación» con el asesor a sueldo de Plus Ultra.

El senador del PP ha cuestionado a Rodríguez Zapatero si «no tendría ningún inconveniente» para que, «a tipo voluntario» el dirigente socialista facilitara las conversaciones. Ante ello, Zapatero se ha negado y ha asegurado que sí que tiene inconvenientes. «Tengo un derecho a la intimidad», se ha defendido, provocando que, inmediatamente a continuación, Martínez-Maíllo le preguntara si «ha borrado» los mensajes.

«Es que Julio Martínez los ha borrado, se ha hecho un fiscal general del Estado, por eso le pregunto si usted se ha hecho un fiscal general del Estado también y los ha borrado», le ha explicado Maíllo a Zapatero, quien ha contestado que es el senador del PP «el que está intentando aquí hacerse un fiscal».

«Ni he borrado ni no, no le interesa a usted. Es mi intimidad, es mi derecho a la intimidad, respete las reglas», ha espetado Zapatero, antes de subir el tono. «¿Sabe lo que sucede? La intimidad no es un capricho, la intimidad es una garantía cívica en una democracia, para todos», ha finalizado, mientras Martínez-Maíllo recalcaba su respeto a la intimidad del citado en la comisión del Senado.