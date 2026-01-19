Mañueco convoca elecciones en Castilla y León para el 15 de marzo como adelantó OKDIARIO

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones regionales en la comunidad autónoma para el domingo 15 de marzo, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado viernes.

El presidente de Castilla y León llega a la fecha límite de la legislatura, el 15 de marzo, para celebrar las elecciones autonómicas. Cabe recordar que los comicios anteriores tuvieron lugar el 13 de febrero de 2022.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, lo que ha llevado al presidente a publicar esta fecha a través de un comunicado.

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional desvela que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia

Fernández Mañueco ha agotado plenamente el margen legal del mandato para la firma del decreto de convocatoria de los comicios que se celebrarán en solitario por segunda vez consecutiva. En este caso, las elecciones autonómicos también se han celebrado, previamente, en Extremadura, y lo harán en Aragón, el 8 de febrero, también antes de los ya convocados en Castilla y León.

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días y comenzará a las 00:00 horas del 27 del viernes 27 de febrero, para concluir a las 0:00 horas del 13 de marzo. Por su parte, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11:30 horas del 14 de abril.

En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que en la ahora disuelta, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.