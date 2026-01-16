Mañueco anunciará el lunes la convocatoria de elecciones en Castilla y León para el 15 de marzo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciará el próximo lunes la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 15 de marzo. Lo hará en una comparecencia a las 11:00 horas de la mañana de este lunes 19 de enero. Se trata de la fecha límite que marca la ley, tras haber agotado el líder popular la legislatura: las últimas elecciones tuvieron lugar el 13 de febrero de 2022.

La Junta de Castilla y León ha remitido una convocatoria informando de esta comparecencia el próximo lunes a las 11:00 horas. Será en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, la sede del Ejecutivo autonómico. Esta cita electoral pondrá fin a la XI Legislatura castellano leonesa.

De esta forma, Fernández Mañueco habrá cumplido su objetivo de terminar la legislatura para lo que ha agotado en su totalidad el margen legal para la firma del decreto de convocatoria de los próximos comicios que celebrará en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad en este caso de que habrá habido elecciones autonómicas previas en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.

En aplicación de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Electoral de Castilla y León, las Cortes de la XII Legislatura estarán formadas por ochenta y dos procuradores, uno más que la que se va a disolver, tras ganar un escaño por Segovia que se reparten por circunscripciones de este modo: 15 por Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos, 10 por Salamanca, 7 por Ávila, Palencia, Segovia y Zamora en cada caso, y 5 por Soria.