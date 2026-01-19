‘Casados a primera vista’: horario y cómo ver el estreno de la nueva temporada (online y tv)

Mediaset España tiene previsto hace de este 2026 uno de sus años más fructíferos. Por ello, ya ha comenzado a lanzar y anunciar sus nuevos proyectos audiovisuales. Si hace una semana éramos testigos del estreno de la nueva edición de GH DÚO, ahora lo seremos de una nueva apuesta. La novena edición de La isla de las tentaciones ha concluido de manera oficial, por lo que Telecinco tiene varios huecos en su programación. Por ello, ya han fichado el nombre del espacio que ocupará su prime time en la noche de los lunes. Y es que, Casados a primera vista vuelve a la parrilla televisiva española.

El programa ha sido emitido en nuestro país gracias a Antena 3. Durante los últimos años, la cadena líder de Atresmedia ha emitido varias ediciones de Casados a primera vista. Una apuesta muy particular cuya última temporada vio la luz en el 2018. Y es que, fue perdiendo espectadores con el paso de los años. De hecho, pasó de tener más de 2.692.000 con su primera temporada a 1.433.000 en la última. Desde entonces, el formato no ha estado presente en la parrilla televisiva española. Pero, ha sido ahora cuando Mediaset España ha querido tomar el relevo y ficharlo para Telecinco.

Según han planteado, los participantes no se conocen de nada. Seis parejas comenzarán su viaje del amor en el altar y será allí cuando comprueben si son compatibles físicamente. Pues, para descubrir si conectan a nivel de gustos o de manera personal deberán darse el «sí, quiero». Un matrimonio que comienza de la manera más peculiar y para el que doce valientes han decidido aventurarse. ¿Te casaría con un desconocido?

Horario y cómo ver ‘Casados a primera vista’

Tal y como se ha confirmado de forma oficial, Casados a primera vista aterriza este lunes 19 de enero. Un lanzamiento muy esperado que tendrá lugar a partir de las 23:00h (una hora antes en las islas Canarias). Para poder verlo es necesario disponer de una televisión y tener sintonizando Telecinco a la hora estipulada. Pues, es un contenido gratuito y en abierto por parte del grupo de comunicación.

En el caso de no contar con una televisión, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de Mediaset Infinity el espectador tiene la oportunidad de ver todos los contenidos que ofrece el grupo de comunicación. Y es que, ver Casados a primera vista dónde y cuándo se desee es posible con esta plataforma. Eso sí, para su uso y disfrute es necesario realizarse una cuenta y registrarse. Un método que tan solo nos llevará unos minutos y que es totalmente gratuito.

Casados a primera vista regresa a la parrilla televisiva española después de casi diez años de ausencia. Un regreso que promete no dejar indiferente y con el que se podrá conocer a los nuevos solteros que están dispuestos a encontrar el amor con la pareja que les dicta la organización del programa. Pues, antes de llegar al altar han tenido que someterse a un exhaustivo análisis psicológico para comparar, entre otros aspectos, sus niveles de compatibilidad.