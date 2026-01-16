El tenso enfrentamiento de Cristina Piaget y Raquel Salazar en plena gala de ‘GH DÚO’: «¡Con eso no!»

No es ningún secreto que todos y cada uno de los concursantes de la cuarta edición de GH DÚO están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para disfrutar al máximo de esta experiencia. A pesar de que solamente llevan unos pocos días en la casa de Tres Cantos, lo cierto es que ya ha habido los primeros rifirrafes, así como amagos de abandono. Un claro ejemplo lo encontramos en Belén Ro que, durante la gala celebrada el pasado jueves, hizo saber a Jorge Javier Vázquez su intención de abandonar el concurso al sentirse traicionada por Carlos Lozano. Y todo como consecuencia de la enorme tensión que Cristina Piaget generó durante el programa. Todo comenzó cuando, en un momento dado de la noche, el presentador de la cuarta edición de GH DÚO quiso preguntar a los concursantes si creen que la modelo había llegado para «dinamitar la casa». Algo que provocó grandes enfrentamientos entre todos los allí presentes.

Algunos habitantes de la casa de Tres Cantos respondieron de forma afirmativa y, ante el silencio de otros, Belén Ro señaló a Carlos Lozano por no pronunciarse. Algo que hizo que el presentador estallase: «Eres una falsa. Sácame un vídeo en el que hable mal de mi amiga. ¡Qué estrategia más sucia! Conmigo lo llevas claro a partir de ahora». Por si fuera poco, aseguró que había dos grupos en la casa, y que estaban todos en uno y él y Cristina Piaget en otro. «Ellos se han dedicado a desestabilizarme a mí», comentó la compañera de Carlos Lozano en GH DÚO. Un comentario que no pasó desapercibido para Raquel Salazar, puesto que aprovechó para dar su opinión: «Ella estaba desestabilizada desde que saliste de tu madre». Esto hizo que Cristina estallase contra su compañera de edición, como nunca antes: «¡Me voy a mi casa! ¡Con mi madre no!», exclamó, levantándose del sofá para dirigirse a Raquel.

Fue entonces cuando Carlos Lozano fue tras ella para tranquilizarla, mientras que Jorge Javier Vázquez trató de calmar las aguas desde plató: !Vuelve, Cristina». Una vez la modelo y el presentador regresaron al salón de la casa de Tres Cantos, ella explicó el motivo de su reacción, aunque hizo saber que no insultó a Raquel Salazar.

«Todo el que tiene una madre se hubiera sentido peor que yo», espetó en directo. Fue entonces cuando la madre de Noemí Salazar aseguró que «no había nombrado a su madre» y que, evidentemente, respeta a las madres. Es más, aclaró que ella se refería a lo que había visto de su comportamiento: «Ella intenta llevarse las frases a su terreno».

En ese momento, Antonio Canales quiso dar su opinión sobre esta tensa situación: «Hemos entrado a convivir, pero lo que no puede ser que Cristina diga que la hemos tratado de desestabilizarla. Ella tiene su forma de ser y esa forma de ser nos ha agotado en muchos momentos, esas bajadas y subidas nos pone muy nerviosos».

La modelo decidió interrumpirle, lo que provocó que el bailaor brotase como nunca: «¡Qué te calles, que estoy hablando yo! ¡No respeta!», exclamó. Anita Williams, ante este enfrentamiento, no pudo evitar decir lo siguiente: «Qué asco que no respetes hablar». La catalana no tardó en explicar que su compañera “le dijo que no quería hablar con ella”.