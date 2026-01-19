Mejor que el de tu abuela: Mercadona desata la locura con el plato preparado por 3 euros

En Mercadona, muchos son los platos preparados que puedes encontrar en sus estanterías y neveras. Sin embargo, entre todos ellos hay uno que está generando comentarios por su precio, su comodidad y porque recuerda a esos asados caseros que requieren tiempo y horno. Así, en un momento en el que las comidas rápidas suelen ser sinónimo menor calidad, encontrar una alternativa que combine sabor y facilidad de uso se convierte en una pequeña victoria.

Mercadona, que conoce bien los hábitos de compra de sus clientes, lleva meses ampliando su oferta con productos que pueden tomarse fríos o calientes y que resuelven una comida sin esfuerzo. Sin embargo, la sorpresa ha llegado con uno de los más recientes, elaborado por La Carloteña, una marca andaluza que destaca por sus carnes asadas y sus recetas listas para consumir. El interés se ha disparado desde que muchos clientes han descubierto que este plato cuesta poco más de tres euros y que mantiene un sabor más cercano al horno tradicional que a los preparados convencionales. Un alimento simple, con pocos ingredientes y con opciones de calentado que se adaptan a cualquier cocina. Y es ahí donde nace su éxito.

El plato que está arrasando en Mercadona

Mercadona comercializa este producto como un mini muslo de pollo relleno, 98 % carne, asado al horno, presentado en un empaquetado al vacío que conserva la jugosidad y evita que el producto pierda sabor. La pieza viene lista para cortar en rodajas y consumir, algo que muchos clientes destacan como una ventaja frente a los asados tradicionales, que requieren más manipulación.

El precio es otro de sus reclamos. La bandeja de 300 gramos cuesta 3,45 euros, lo que sitúa este plato muy por debajo de otras opciones similares. Además, su composición es sencilla: muslo de pollo deshuesado, especias, algo de almidón para cohesionar y estabilizantes habituales en productos asados. No contiene gluten y es alto en proteínas, lo que facilita su inclusión en dietas equilibradas o en comidas rápidas entre semana.

El hecho de que venga ya cocinado al horno marca la diferencia. No es un producto crudo ni un precocinado al uso, sino un asado completo que solo necesita calentarse. La textura recuerda al pollo a baja temperatura, firme pero jugoso, y con un toque de especias suave que permite combinarlo con prácticamente cualquier acompañamiento.

Modo de preparación: rápido y adaptable

Este plato puede consumirse tanto frío como caliente. Eso facilita llevarlo al trabajo, usarlo para improvisar una cena o incluso incorporarlo a una ensalada. Aun así, La Carloteña incluye tres métodos sencillos para calentarlo en pocos minutos.

En sartén, basta con darle vuelta durante un minuto. En microondas, se coloca en un recipiente tapado durante un minuto a 600 W. Y para quienes usan freidora de aire, sólo hay que poner las rodajas en la cesta y calentarlas unos cinco minutos a 180 grados. Todas las opciones mantienen la textura sin secar el producto, algo que suele preocupar con este tipo de carnes.

Su tamaño también ayuda. El paquete ocupa poco espacio en la nevera y se conserva entre cero y cinco grados. Además, al venir envasado al vacío aguanta varios días sin deteriorarse, lo que permite tenerlo como fondo de nevera para emergencias culinarias.

Qué lo hace diferente de otros platos preparados

Uno de los motivos por los que este mini muslo está triunfando es el equilibrio entre sencillez e inmediatez. No pretende imitar recetas complejas ni incluir una lista interminable de ingredientes. Es un asado directo, reconocible y fácil de adaptar. Puede acompañarse con verduras, arroz, pasta, patatas o incluso rellenar un bocadillo. Esa versatilidad es uno de los factores que muchos consumidores valoran cuando buscan alternativas rápidas pero no quieren renunciar a comer algo más real.

La marca La Carloteña ya es conocida por sus productos de pollo elaborados sin gluten y con porcentajes de carne muy altos. En este caso, el 98 % del producto es pollo deshuesado, algo que también contribuye a su buena aceptación entre quienes buscan opciones bajas en hidratos o sin mezclas excesivas.

Además, al tratarse de un producto nacional elaborado en Córdoba, algunos clientes destacan que sienten mayor confianza frente a otros preparados más industriales. La etiqueta es clara y fácil de entender, sin artificios ni reclamos confusos.

Un éxito que combina precio, sabor y comodidad

En definitiva, y en un momento en el que cada euro cuenta, encontrar un plato listo para comer, con buena calidad y por 3,45 euros, se convierte en un atractivo evidente. La facilidad para calentarlo y la versatilidad para acompañarlo hacen que funcione tanto en comidas familiares como en menús individuales. De este modo, Mercadona ha vuelto a dar con uno de esos productos que pasan de desconocidos a imprescindibles en pocas semanas. Y, visto el ritmo de ventas, todo apunta a que este mini muslo de pollo relleno seguirá siendo uno de los preparados más buscados durante los próximos meses.