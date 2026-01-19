Quiénes son King Bru y Andrea Sánchez de ‘Decomasters’: edades, nombres reales y por qué son famosos

Andrea Sánchez y King Bru son la última incorporación de DecoMasters, un reality de reformas y decoración en el que diez parejas de famosos tendrán que remodelar casas, habitaciones y todo tipo de lugares, demostrando que tienen buen gusto y ganas de trabajar. Los dos influencers tendrán que convivir con otras parejas, como las formadas por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y la Terre; Raquel Meroño y Belén López, Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers.

Andrea y King Bru son, seguramente, los menos conocidos de esta edición para el público general, aunque es muy posible que hayas visto alguno de sus vídeos en redes sociales. Será una manera de darse a conocer en televisión y desvelar cómo son en realidad, ya que son especialistas en vídeos cortos, pero pocas veces se les ha podido ver en la vida real y sin tener un guion o la opción de editar lo que suceda.

¿Quién es Andrea Sánchez?

Se trata de una creadora de contenido catalana que cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram y más de medio millón en TikTok, redes en las que se ha convertido muy popular. En ellas comparte sketches de humor sobre situaciones cotidianas como las relaciones de pareja, los amigos o independizarse.

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Ramón Llull, además de un máster para especializarse en el mundo del copywriting, es decir, se una experta en escribir textos para atraer al público, algo indispensable en la era de las redes sociales y las tiendas online. En los últimos años, ha podido desarrollar esta profesión en varias empresas, pero lo cierto es que ahora mismo está centrada en su faceta como influencer, donde ha conseguido una enorme comunidad, siendo su último reto este programa que se podrá ver en La 1.

¿Quién es King Bru?

El francés es uno de los influencers más conocidos de nuestro país, con más de 300.000 seguidores en Instagram y casi 700.000 en TikTok. En ellas comparte vídeos de humor y también de recetas de cocina, compartiendo con su padre su pasión por los fogones.

Bruno, como así se llama en la realidad, es una estrella en redes sociales, pero para muchos espectadores será reconocido por su paso por Next Level Chef, talent de cocina en el que tuvo una gran participación llegando a quedarse a las puertas de la final siendo eliminado de en semifinales.

Nacido en el año 2000, estudió la carrera de Marketing y más tarde hizo un máster especializado en moda, por lo que saltó a una conocida firma de moda para hacer prácticas y dar su salto al mundo laboral, pero allí se dio cuenta de que no era su camino. Por eso decidió cambiar por completo su vida.

Todo esto lo compaginaba con la creación de contenidos en redes sociales, donde se ha convertido en una estrella y estará en DecoMasters como concursante.